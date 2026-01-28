Se Registra Accidente Automovilístico en la Carretera Chihuahua-Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 28 de enero se registró un accidente automovilístico sobre la carretera Chihuahua-Juárez, donde se vieron involucrados dos tráileres. Los hechos ocurrieron en el tramo libre de la carretera, a la altura del kilómetro 5.5, en el sector conocido como Las Curvas del Perico, donde dos unidades de carga pesada se impactaron.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, uno de los tráileres se impactó de frente, mientras que la otra unidad, que circulaba de sur a norte, logró maniobrar para esquivar el choque frontal, evitando así consecuencias mayores.

Autoridades Cerraron la Circulación de Manera Temporal

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente, deslindar responsabilidades y cerrar de manera temporal la circulación vehicular en ambos sentidos para permitir las labores de atención al incidente. Asimismo, arribó una ambulancia de Ángeles Blancos, aunque no fue necesario el traslado de personas a hospitales, ya que no se registraron lesionados.

En cuanto a la carga transportada, esta quedó esparcida sobre la carpeta asfáltica, por lo que se realizaron maniobras con maquinaria pesada para su retiro. De igual forma, uno de los tráileres involucrados fue removido del lugar, lo que permitió que minutos después se restableciera la circulación vehicular en la zona.

