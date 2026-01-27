Hombre es Atacado a Balazos en la Colonia Hermenegildo Galeana de Ciudad Juárez

La tarde del lunes 26 de enero se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad en Ciudad Juárez, luego de que un hombre de aproximadamente 42 años fuera atacado a balazos mientras circulaba a bordo de una camioneta color rojo.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en el cruce de las calles Zihuatanejo y Atenango, en la colonia Hermenegildo Galeana. La víctima presuntamente se dedica a la compra y venta de metales y resultó lesionada tras el ataque armado.

Tras los disparos, uno de los hijos del hombre intentó ponerlo a salvo y decidió trasladarlo por sus propios medios a un centro de salud ubicado en la misma colonia. Sin embargo, durante el trayecto y debido al nerviosismo, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra otra camioneta en el cruce de las calles Tixtla y Carlos Amaya.

Autoridades atendieron al lesionado tras choque

Al lugar del choque acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes brindaron atención médica al hombre lesionado y aseguraron la zona para evitar mayores riesgos. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre la gravedad de las lesiones.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque armado, así como para determinar las circunstancias del hecho violento y del accidente vehicular posterior. Hasta ahora, no se ha reportado la detención de personas relacionadas con el caso.

