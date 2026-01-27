Atacan a Balazos a Padre e Hijo en Ciudad Juárez; Condujeron Hasta el Hospital

Durante la mañana de este martes 27 de enero de 2026 se registró un ataque a balazos en contra de dos hombres, quienes presuntamente son padre e hijo y empleados de un yonke en Ciudad Juárez.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Isla Puerto Rico y Zapotenco, en la colonia Plutarco Elías Calles, donde las víctimas circulaban a bordo de una camioneta color amarillo adaptada como grúa.

De acuerdo con la información brindada por autoridades, sujetos armados interceptaron la unidad, obligaron a los tripulantes a descender del vehículo, los golpearon y posteriormente les dispararon en repetidas ocasiones, para después huir del lugar.

Fueron Interceptados y Escoltados por Policías Municipales

Los hombres fueron identificados como José Francisco, de 54 años de edad, y su hijo Saúl, de 19 años, quienes lograron subir nuevamente a la camioneta y conducir con dirección al Hospital de la Familia, donde fueron interceptados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes los escoltaron para que recibieran atención médica.

Al exterior del hospital, autoridades aseguraron la camioneta en la que arribaron los lesionados, y se encuentran a la espera de personal de la Fiscalía General del Estado para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Familiares de los heridos permanecieron en el lugar a la espera de información oficial sobre su estado de salud, trascendiendo que el hombre de 54 años presentó un impacto de bala en el hombro, mientras que el joven de 19 años resultó con dos impactos, uno en la columna y otro en la pierna.

