Confirman Primer Puente Escolar de 2026 Para Educación Básica en Chihuahua

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas del primer puente escolar de 2026, el cual contempla cuatro días consecutivos de descanso para alumnos de educación básica

Suspensión de clases inicia el viernes 30 de enero

Suspensión de clases inicia el viernes 30 de enero | Foto: N+

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas correspondientes al primer puente escolar de 2026 para estudiantes de educación básica en el estado de Chihuahua, el cual se extenderá hasta el 2 de febrero, de acuerdo con el calendario escolar oficial.

Este fin de semana largo aplicará únicamente para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, quienes podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso conforme a lo establecido por la SEP.

Puente Inicia por Consejo Técnico Escolar

El puente escolar dará inicio el viernes 30 de enero debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, el cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes, jornada en la que los docentes participan en actividades de planeación y evaluación; a este día se suman el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero como parte del fin de semana.

Además, el lunes 2 de febrero se suspenderán clases de manera oficial debido a que se recorre la conmemoración del Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tradicionalmente se celebra el 5 de febrero.

Por lo anterior, los estudiantes regresarán a las aulas el martes 3 de febrero, retomando sus actividades escolares de manera normal en los planteles de educación básica del estado de Chihuahua.

