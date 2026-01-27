Confirman Primer Puente Escolar de 2026 Para Educación Básica en Chihuahua

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas correspondientes al primer puente escolar de 2026 para estudiantes de educación básica en el estado de Chihuahua, el cual se extenderá hasta el 2 de febrero, de acuerdo con el calendario escolar oficial.

Este fin de semana largo aplicará únicamente para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, quienes podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso conforme a lo establecido por la SEP.

Puente Inicia por Consejo Técnico Escolar

El puente escolar dará inicio el viernes 30 de enero debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, el cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes, jornada en la que los docentes participan en actividades de planeación y evaluación; a este día se suman el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero como parte del fin de semana.

Además, el lunes 2 de febrero se suspenderán clases de manera oficial debido a que se recorre la conmemoración del Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tradicionalmente se celebra el 5 de febrero.

Por lo anterior, los estudiantes regresarán a las aulas el martes 3 de febrero, retomando sus actividades escolares de manera normal en los planteles de educación básica del estado de Chihuahua.

