Alertan en Chihuahua por Llamadas de Extorsión a Menores de Edad
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió una alerta preventiva por llamadas de extorsión telefónica dirigidas a menores de edad en Chihuahua.
A través de sus canales oficiales de información, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió una alerta preventiva ante un nuevo modus operandi de extorsión telefónica dirigido a menores de edad.
De acuerdo con la información oficial brindada por las autoridades, los delincuentes realizan llamadas a teléfonos fijos haciéndose pasar por familiares cercanos, con el objetivo de identificar a los menores que se encuentran en el domicilio para posteriormente engañarlos.
Los extorsionadores inducen a los menores a buscar dinero supuestamente resguardado en el interior de su vivienda; además, los cuestionan para obtener datos personales como nombres, números telefónicos y direcciones.
Se informó que incluso mantienen contacto a través de mensajes en los que solicitan fotografías del interior y exterior de la casa para después recurrir a amenazas que generan miedo y presión psicológica en los menores; en algunos casos llegan a enviar un servicio de transporte para recoger el efectivo.
Recomiendan No Responder Llamadas Desconocidas
Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado exhortó a padres de familia y tutores a dialogar con niñas, niños y adolescentes sobre este tipo de engaños, por lo que recomiendan no contestar llamadas de números desconocidos ni proporcionar información personal bajo ninguna circunstancia.
Las autoridades solicitaron reportar cualquier situación sospechosa al número de emergencias 911 o bien contactar al personal especializado de la Ciberpolicía al número 614 429 3300.
