Padres Cierran Primaria en La Cañada en Querétaro para Exigir Investigación Contra Conserje

Padres de familia de la escuela primaria Niños Héroes, ubicada en el barrio del Socavón, en la comunidad de La Cañada, municipio de El Marqués, cerraron este lunes las instalaciones del plantel para exigir a las autoridades educativas una investigación formal por presuntos actos cometidos por un trabajador de la institución en agravio de alumnos.

¿Por qué cerraron la primaria Niños Héroes en La Cañada?

La protesta fue encabezada por madres y padres de familia, quienes bloquearon el acceso a la escuela para demandar la intervención de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) y la aplicación de medidas que garanticen la seguridad de los estudiantes.

De acuerdo con los manifestantes, las acusaciones se dirigen contra el conserje del plantel, a quien señalan de presuntamente realizar conductas inapropiadas con menores de edad dentro de las instalaciones escolares.

Los tutores afirmaron que, según testimonios de alumnos, el trabajador convocaba a los menores a reunirse en una bodega ubicada dentro de la escuela, donde presuntamente ocurrían situaciones que atentaban contra su integridad.

Ante esta situación, los padres exigieron que las autoridades educativas y las instancias competentes realicen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán el cierre de las instalaciones hasta recibir una respuesta concreta por parte de USEBEQ y de las autoridades encargadas de atender el caso, al considerar que la protección de los estudiantes debe ser una prioridad.

USEBEQ separa de su cargo al intendente mientras realiza investigación; clases se reanudarán este martes

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que, tras la denuncia presentada por madres y padres de familia de la primaria Niños Héroes, en La Cañada, se inició una investigación sobre los hechos señalados. Como medida preventiva, la dependencia determinó separar de su cargo al intendente mientras se desarrolla el proceso. Asimismo, confirmó que el plantel retomará actividades de manera normal este martes 2 de junio, reiterando que la protección de niñas, niños y adolescentes es la prioridad de la institución.