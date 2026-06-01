Padres Cierran Primaria en La Cañada en Querétaro para Exigir Investigación Contra Conserje

Padres de familia de la primaria Niños Héroes, en La Cañada, cerraron el plantel para exigir una investigación contra un trabajador señalado por presuntas conductas inapropiadas hacia alumnos.

Bloquean Acceso a Primaria Niños Héroes; Piden Intervención de USEBEQFoto: N+

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Padres cierran primaria Niños Héroes en La Cañada exigiendo investigación por presuntas conductas inapropiadas del conserje. ¿Qué medidas tomará USEBEQ?

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