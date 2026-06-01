Balacera en el Mercado Morelos de Puebla Desata Operativo de Fuerzas de Seguridad

Autoridades realizaron un operativo en inmediaciones del Mercado Morelos, reportan al menos dos heridos de bala a la altura de El Campanario.

Mercado Morelos disparos hoy en Puebla.Foto: X @OjoNoticiasMex

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Otra balacera sacude el Mercado Morelos en Puebla. Dos heridos y operativo de seguridad desplegado. Sigue la noticia en desarrollo.

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