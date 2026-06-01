Balacera en el Mercado Morelos de Puebla Desata Operativo de Fuerzas de Seguridad

Al rededor del medio día de este 1 de junio se reportó un ataque armado en inmediaciones del Mercado Morelos ubicado en la colonia 10 de Mayo en la ciudad de Puebla, esta no es la primera balacera que se vive en el lugar.

Este lunes las detonaciones de arma de fuego a la altura de El Campanario causaron pánico en esta central de abasto, por lo que dieron aviso al número de emergencias.

Movilización policial por disparos en el Mercado Morelos de Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación interinstitucional desplegaron un operativo territorial ante este reporte.

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones del Mercado Morelos, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/zUhPzanK5o — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 1, 2026

De manera extraoficial se menciona que habría dos personas lesionadas por arma de fuego y hasta el momento no se reportan detenidos.

Cabe recordar que anteriormente se había registrado una balacera que dejó como saldo a un niño de nueve años de edad sin vida.

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Con información de N+

MCS