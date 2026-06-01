Aseguran 2,800 Envoltorios de Drogas en Villagrán Guanajuato; Detienen a Tres Personas

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con la policía municipal y la Guardia Nacional, lograron el aseguramiento de miles de envoltorios de droga y la captura de dos hombres y una mujer en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Villagrán.

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De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando elementos de las FSPE realizaban un patrullaje de rutina por calles de la comunidad antes mencionada.

En cierto momento, notaron que sobre una de las calles, dos hombres y la mujer parecían que estaban discutiendo a un tono elevado, acción que de inmediato llamó la atención de los uniformados, quienes procedieron a acercarse.

En ese momento, los elementos de Seguridad de inmediato pidieron refuerzos a la Guardia Nacional, así como a la policía municipal, mientras se acercaban a las personas, quienes al ver la presencia de los uniformados trataron de escaparse, pero ya no hubo oportunidad.

Los sospechosos fueron en ese momento detenidos sobre la calle Matamoros, donde integrantes operativos acudieron en cuestión de minutos en apoyo a la situación que se presentaba en la zona.

Hombres traían miles de envoltorios en varias mochilas en Villagrán

Al detener a los hombres, las autoridades procedieron a realizar una inspección preventiva, donde localizaron entre las pertenencias de las personas diversas bolsas plásticas que contenían sustancias con características de cocaína, piedra base y cristal.

En ese momento, los hombres y la mujer fueron identificados como Amparo “N”, de 20 años, originaria de Villagrán; Miguel Ángel “N”, de 38 años, y Alejandra “N”, de 42 años, todos originarios del municipio de Celaya.

Por lo anterior y tras la inspección realizada, se informó que como resultado de la intervención fueron asegurados: 717 bolsas con una sustancia con características de cocaína, con un peso aproximado de 393 gramos, equivalente a mil 179 dosis, 629 bolsas con una sustancia con características de piedra base, con un peso aproximado de 361 gramos, equivalente a mil 083 dosis y 256 bolsas con sustancia granulada azul con características de cristal, con un peso aproximado de 182 gramos, equivalente a 546 dosis.

En total, fueron retiradas de circulación aproximadamente 2 mil 808 dosis de presuntas drogas, lo cual junto con los hombres y la mujer, serán presentados ante las autoridades para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Las personas detenidas y todo lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal con sede en Celaya, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

En la presente administración estatal se han asegurado más de 2 millones 300 mil dosis de droga, con un valor estimado superior a los 277 millones de pesos, como parte de las acciones permanentes de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

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