Aseguran 2,800 Envoltorios de Drogas en Villagrán Guanajuato; Detienen a Tres Personas

Los hombres discutían en la calle de la comunidad de Santa Rosa de Lima. Al llegar los elementos de Seguridad, vieron que traían los envoltorios de drogas.

Los detenidos y la droga.Foto: @pazgobgente

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En Villagrán, Guanajuato, detienen a tres personas con miles de envoltorios de droga. Conoce los detalles de esta operación que retiró 2,800 dosis de circulación.

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