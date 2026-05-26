Encuentran Toma Clandestina de Huachicol en Celaya; Aseguran Más de 23 Mil Litros

Tras un patrullaje de rutina, elementos Estatales de Guanajuato y Federales localizaron un inmueble utilizado para el almacenamiento ilegal de combustible en la comunidad Villa de Álamos, donde también encontraron una toma clandestina conectada a ductos de Pemex.

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De acuerdo a información brindada por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE), los hechos ocurrieron cuando los elementos estatales se percataron de un fuerte olor a combustible cuando circulaban por un predio en la comunidad Villa de Álamos.

Esto de inmediato activó las alertas, por lo que se notificó a elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes al llegar al sitió indicado, implementaron un operativo en la zona, al mismo tiempo que resguardaban el área.

Al lograr ubicar el lugar de donde provenía el olor a combustible, se percataron que se trataba de un inmueble, por lo que también se pidió el apoyo del personal de Seguridad Física de Pemex.

Al ingresar al inmueble, de inmediato notaron que un tractocamión acoplado a un semirremolque tipo tanque, conectado mediante una manguera a un inmueble delimitado con bardas perimetrales, en la comunidad antes mencionada.

Aseguran miles de litros de huachicol; estaba solo el lugar

Como parte del mismo operativo, los uniformados realizaron una inspección preventiva en el lugar y localizaron en el interior una motobomba, una cisterna artesanal utilizada para almacenamiento clandestino y aproximadamente 23 mil 700 litros de hidrocarburo.

Ante ello, se determinó asegurar el vehículo, como los miles de litros de huachicol para presentarlo ante las autoridades correspondientes, destacando que en esta ocasión no se pudo detener a nadie en el lugar al estar solo.

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