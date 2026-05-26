Encuentran Toma Clandestina de Huachicol en Celaya; Aseguran Más de 23 Mil Litros

Elementos de varias corporaciones de Seguridad, lograron ubicar una toma clandestina y miles de huachicol en la comunidad Villa de Álamos, en Celaya.

Los litros fueron asegurados.Foto: N+

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Más de 23 mil litros de huachicol asegurados en Celaya tras un patrullaje de rutina. Descubre cómo las autoridades dieron con esta toma clandestina.

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