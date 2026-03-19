Mujer Da a Luz en el Baño del Hospital de San Felipe, Guanajuato; Reportan Estables a Ambos

Una joven embarazada que había acudido al Hospital de San Felipe, Guanajuato, al presentar algunos síntomas, tuvo que dar a luz a su bebé en el baño del nosocomio con la ayuda de su abuela.

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Los hechos ocurrieron de acuerdo a las autoridades de Salud de Guanajuato, el pasado jueves por la noche, cuando la joven se encontraba en la sala de espera, pero aparentemente al no ser atendida fue al baño.

Ahí, la acompañó su abuela, pero de repente la mujer comenzó a sentir dolores de parto y pese a que pedía ayuda, los gritos de la joven embarazada se escuchaban del baño hasta la sala de espera.

En ese momento, la joven dio a luz a su bebé en el baño, acción que llamó la atención de los enfermeros y doctores que se encontraban en el Hospital, y quienes de inmediato le brindaron los primeros servicios de salud.

Checan estado de salud de la mamá y del bebé

Hasta el momento, las causas del porque la joven mamá tuvo a su bebé en el baño del hospital se desconocen, pero han sido las autoridades de Salud de Guanajuato, quienes informaron que ya investigan el caso.

Asimismo, dieron a conocer que a la mamá, como al bebé, se les ha brindado toda la atención médica correspondientes, afirmando que ambos se encuentran bien de salud en el nosocomio de San Felipe.

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