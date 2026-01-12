Hombre Muere al Caer a un Pozo Durante una Boda en León; un Vecino Escuchó el Grito

Una boda que se realizaba en Duarte, en León, Guanajuato, terminó en tragedia, cuando uno de sus invitados falleció al caer de manera accidental en un pozo que se encontraba a unos metros de donde se realizaba la fiesta.

De acuerdo a informes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, los hechos ocurrieron el fin de semana, cuando se realizaba una boda en la comunidad de Duarte, ubicada en León.

Después de un par de horas que la fiesta llevaba su curso de manera normal, uno de los vecinos acudió al lugar y comentó que había escuchado un ruido en un pozo que se encontraba a unos metros del salón.

Ante ello, de inmediato se dirigieron al lugar y al estar en el pozo, pudieron confirmar que al fondo había un hombre, por lo que de inmediato fue identificado como Christopher, de aproximadamente 30 años de edad.

Ante ello, se pidió de inmediato el apoyo de elementos de la policía, quienes al llegar también pidieron el apoyo de personal de Protección Civil, así como de paramédicos, pues desconocían en ese momento, el estado de salud del hombre.

Rescatistas confirman que el hombre ya no contaba con signos vitales

Después de un par de minutos, el hombre fue sacado del pozo, al mismo tiempo que los paramédicos de inmediato checaron su estado de salud, pero desafortunadamente, ya no contaba con signos vitales.

Invitados de la boda confirmaron su identidad, mientras que elementos de la Fiscalía de Guanajuato, así como del Semefo, acudieron al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes y trasladar el cuerpo.



