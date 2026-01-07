Video: Cajera y Clienta Frustran Robo en Tienda de Abarrotes en León

A unos minutos por cerrar la tienda ubicada en Paseo de Jerez, en León, una cajera sufrió un intento de asalto frente a varios clientes, pero su rápida reacción de cerrar la caja y el apoyo de una clienta, lograron frustrar el asalto.

Los hechos quedaron grabados por una cámara de vigilancia, donde se acuerdo al reporte de la policía, pasaban de las 10 de la noche, cuando a minutos de cerrar la tienda, un hombre entró presuntamente armado.

En cierto momento, la cajera se encontraba atendiendo a tres clientes, cuando en las cámaras se ve que llega un hombre usando un casco de motocicleta, presuntamente con un arma entre sus pertenencias.

En cierto momento, el hombre se acerca bruscamente a la cajera, quien al notar la acción del motociclista, cierra de inmediato la caja, lo que impide que pueda sustraer el dinero en ese instante, mientras otra clienta también se suma al manoteo contra el supuesto ladrón.

En ese momento, un hombre atrás, junto con otra clienta, solo se quedan viendo, pues el motociclista armado, trata de abrir nuevamente la caja, pero ni la cajera y la clienta lo dejan actuar para cometer su atraco.

Supuesto ladrón al no poder robar el dinero huye de la tienda

Tras este manoteo, el supuesto ladrón, enseña el arma, pero esto no causa temor entre la cajera y la clienta, por lo que al ver que no puede sustraer el dinero, opta por salir corriendo de la tienda con las manos vacías.

La trabajadora de la tienda, llamó a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, por lo que al arribar la policía se desplegó un operativo en la zona, pero no hubo resultado positivo, sobre el hallazgo del motociclista.

NLD