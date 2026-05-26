Suman 6 Personas Muertas por Incendio en Casa de Loma Dorada, Tonalá

Ya son seis las víctimas mortales por el incendio en una casa habitación de la colonia Loma Dorada, en Tonalá. La última persona fallecida se trata de Jabett Nicole, la menor de seis años que había permanecido internada en el antiguo Hospital Civil.

¿De qué murió la menor?

La pequeña presentaba quemaduras de tercer grado en el 25 por ciento del cuerpo y afectaciones en los pulmones, esto le provocó la muerte. Sin embargo, la familia Herrera no solo sufre esta partida, sino también la de cinco personas más y una larga espera para que les entreguen los cuerpos, en especial del pequeño William.

Ana, la hermana de Victoria, quien aún se encuentra hospitalizada pero con una recuperación favorable, pide que les ayuden a agilizar los trámites para que todos sus sobrinos por fin tengan una digna sepultura.

“Mi hermana todavía no sabe que ya no están sus hijos y ya no sé si es conveniente que me los den o esperar hasta que ella sepa, ya no sé qué puedo hacer”, dijo Ana Laura, familiar de las víctimas.

Las llamas consumieron todo a su paso, a tal grado de dejar a una familia sin su único patrimonio; es por eso que, ahora también piden un nuevo hogar para todos los sobrevivientes.

Continúan menores hospitalizados

Liam Alexander de 3 años, Luis Daniel de 2, Gabriel Alexander y Victoria, de 18 y 42 años respectivamente, siguen luchando por sobrevivir.

La Fiscalía de Jalisco continua con las investigaciones en torno a este trágico hecho para determinar si el incendio fue provocado o si se trató de un accidente ya que hasta el momento, no hay ni una sola persona detenida.