Suman 6 Personas Muertas por Incendio en Casa de Loma Dorada, Tonalá

El incendio consumió una casa y ese mismo día, murieron cinco personas. Ahora, a la cifra, se suma una menor de tan solo seis años.

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El incendio en Loma Dorada cobra otra vida: Jabett Nicole, de 6 años. La familia Herrera enfrenta una dolorosa espera por los cuerpos y pide apoyo para una nueva vivienda.

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