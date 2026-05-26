Fatal Accidente Hoy en Avenida Talismán: Camión de Gas Atropella a Repartidor en la GAM

El chofer del camión de gas atropelló a uno de sus compañeros que se encontraba atrás de la unidad, sobre la avenida Talismán

Muere repartidor de gas en la GAMFoto: N+

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Fatal accidente en Gustavo A. Madero: Un camión de gas atropella a un repartidor en avenida Talismán. El conductor enfrenta cargos. Conoce más.

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