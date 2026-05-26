Fatal Accidente Hoy en Avenida Talismán: Camión de Gas Atropella a Repartidor en la GAM
El chofer del camión de gas atropelló a uno de sus compañeros que se encontraba atrás de la unidad, sobre la avenida Talismán
Foto: N+
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Fatal accidente en Gustavo A. Madero: Un camión de gas atropella a un repartidor en avenida Talismán. El conductor enfrenta cargos. Conoce más.
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PorRedacción N+
Este martes, 26 de mayo de 2026, un repartidor de tanques de gas murió en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México (CDMX).
Según los testigos, el hombre de 70 años se encontraba de pie atrás de la unidad, sobre la avenida Talismán, cuando el operador de la unidad lo arrolló al echarse de reversa, ya que no se percató de la presencia de su compañero.
Detienen a chofer de camión repartidor de gas
El hombre falleció en el lugar, la zona fue acordonada para que peritos levantaran el cuerpo.
El chofer del camión fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público, quién determinará su situación legal.