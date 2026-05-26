Muere Hombre Aplastado por Metrobús CDMX: Así Fue Fatal Accidente Hoy

Un hombre murió y otro más resultó lesionado la madrugada de hoy, 26 de mayo de 2026, debido a un percance mientras realizaban labores de mantenimiento a una unidad del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), según informó dicho sistema de transporte capitalino este martes.

Detalló que los hechos ocurrieron en un patio de encierro de una de las empresas operadoras que brinda servicio al Metrobús en Línea 1.

Así fue fatal accidente en CDMX

A través de una tarjeta informativa, el sistema de transporte dijo que el incidente ocurrió mientras dos colaboradores de la empresa realizaban labores de mantenimiento a una de las unidades.

Por causas que ya son investigadas, la unidad cayó sobre ambos trabajadores, indicó.

Equipos de emergencia se trasladaron de inmediato al sitio para brindar la atención correspondiente, y después de la valoración se determinó que uno de los hombres ya no tenía signos vitales.

En tanto, la otra persona fue trasladada a un centro hospitalario para su atención médica.

Investigaciones

El Metrobús CDMX agregó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizará las investigaciones pertinentes del percance.

“Metrobús colaborará con la autoridad en lo conducente y ha solicitado a la empresa operadora contribuir en todo lo necesario para el esclarecimiento de este lamentable hecho”.

Además, solicitó que se activen todos los protocolos de apoyo correspondientes para los familiares de la víctima y la persona lesionada.