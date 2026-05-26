Muere Hombre Aplastado por Metrobús CDMX: Así Fue Fatal Accidente Hoy

El Metrobús de la Ciudad de México informa sobre un percance en el patio de encierro de una de las empresas operadoras que brinda servicio a las unidades

Metrobús de apoyo Línea 1Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Tragedia en CDMX: Un hombre fallece y otro resulta herido tras accidente con un Metrobús en labores de mantenimiento. La Fiscalía investiga el caso.

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