Cómo Va el Metro CDMX Hoy 25 de Mayo 2026: Últimas Noticias de Líneas y Estaciones tras Lluvia

La fuerte lluvia que ha azotado la Ciudad de México hoy, lunes 25 de mayo de 2026, no solo ha causado estragos para automovilistas y peatones, pues usuarios del Metro CDMX reportaron afectaciones en el servicio de distintas líneas y estaciones. En N+ te damos a conocer las últimas noticias y actualizaciones del estado del servicio hasta el momento.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el pronóstico es que las intensas precipitaciones no se detengan en las próximas horas, pues se ha activado alerta naranja, mientras se siguen registrando afectaciones como encharcamientos e inundaciones.

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¿Cuáles son las afectaciones en el Metro CDMX por lluvia hoy?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) dio a conocer que se ha activado la marcha de seguridad en algunas líneas de la red de servicio debido a la lluvia.

"En estas condiciones, los trenes disminuyen su velocidad o pueden detenerse momentáneamente para garantizar un viaje seguro. Te recomendamos tomar previsiones y atender las indicaciones del personal", informó el Metro a las 16:51 horas.

¿En qué líneas y estaciones del Metro CDMX hay afectaciones hoy 25 de mayo 2026?

En un inicio, se confirmó el avance lento en las Líneas 2, 3, 8 y 12, debido a la lluvia que se registra en distintos puntos de la ciudad, según informó el Metro CDMX.

Sin embargo, a las 19:50 horas, el sistema de transporte precisió que, ya que continúa lloviendo en la ciudad, se implementó marcha de seguridad en toda la red, y añadió que esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

Cabe recordar que, debido a trabajos de mantenimiento, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de Línea 2. Asimismo, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso.

DMZ