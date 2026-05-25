Cómo Va el Metro CDMX Hoy 25 de Mayo 2026: Últimas Noticias de Líneas y Estaciones tras Lluvia

Luego de la lluvia registrada en la Ciudad de México, se han informado ajustes y actualizaciones en el estado de servicio del Metro de CDMX este lunes 25 de mayo 2026; conoce las últimas noticias aquí

Convoy del Metro de CDMX detenido por avance lento.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Cómo Va el Metro CDMX Hoy 25 de Mayo 2026: Últimas Noticias de Líneas y Estaciones tras Lluvia