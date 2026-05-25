¿Cuándo Vence la Prórroga de Pago de la Tenencia CDMX 2026 y Cómo Consultar los Adeudos?

En CDMX se extendió el plazo para aprovechar el 100 por ciento de descuento en este trámite vehicular, y sólo cubrir el monto del refrendo en 2026

Autos circulando. Cuándo Vence Prorroga de Tenencia CDMX 2026 Consultar Adeudos¿Ya pagaste la tenencia 2026? Si aún no liquidas este trámite vehicular, te decimos hasta cuándo puedes pagarlo. Foto: Cuartoscuro.

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¿Sabías que puedes pagar solo el refrendo en 2026 si tu auto vale menos de 638 mil pesos? Consulta tus adeudos de Tenencia en línea y mantente al día.

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