Tenencia y Refrendo 2026: ¿Dónde Hacer el Pago de CDMX y Edomex antes de Que Venza Plazo?
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El plazo para hacer el pago de refrendo y tenencia está próximo a vencer para CDMX y Edomex este 2026, por lo que aquí te decimos dónde hacer el trámite
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El pago de refrendo y tenencia es obligatorio y, si no quieres desembolsar una cantidad mayor, es momento de que hagas el trámite antes de que venza el plazo para CDMX y Edomex; aquí te decimos dónde puedes hacer el pago.
Los impuestos que se generan por tener un automóvil son un dolor de cabeza, pero aún más cuando se te pasa la fecha. Es importante recordar que el refrendo es el “derecho” a usar tu número de placa y este se paga cada año, sin importar el modelo o valor de tu coche.
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En el caso de la tenencia, está relacionado con el “tener” el auto, o sea, por ser dueño del vehículo. El costo se calcula con base en el valor comercial, antigüedad y características. Además, en este rubro las autoridades ofrecen subsidios para aquellas personas que cumplen con requisitos muy específicos como los siguientes:
- CDMX
-No tener adeudos
-Tarjeta de circulación vigente
-El valor de la factura (con IVA y tras aplicar el factor de depreciación) no debe exceder los 250 mil pesos
- Edomex
-El vehículo debe estar a nombre de una persona física o asociación sin fines de lucro
-No tener adeudos de años previos
-El valor factura (sin IVA) debe ser de hasta 400 mil pesos para autos y 115 mil pesos para motocicletas
Ahora bien, si no quieres perder el subsidio del 100% en el pago de la tenencia, o sea, que te exenten de él y solo pagues el refrendo, toma en cuenta que la fecha límite es el 31 de marzo para automovilistas en CDMX y Edomex.
¿Dónde se paga el refrendo y la tenencia en CDMX y Edomex 2026?
Las opciones para hacer el pago del refrendo y tenencia en CDMX y Edomex son varias, incluso, puedes elegir entre el pago digital o presencial.
En el caso de la Ciudad de México, el proceso es gestionado por la Secretaría de Administración y Finanzas. Puedes pagar estos impuestos de la siguiente manera:
- App CDMX
- Portal oficial de la Secretaría de Finanzas con tu número de placa
- App de tu banco (necesitas tu línea de captura)
- Kioscos de la Tesorería (aceptan efectivo y tarjetas)
- Centros de Servicio Infonavit y Tiendas de Autoservicio
- Farmacias
Mientras que en el Estado de México, el trámite de pago de refrendo y tenencia está a cargo del Portal de Servicios al Contribuyente.
- Portal de Pagos: Entra a tenencia.edomex.gob.mx con tu placa para obtener la línea de captura; puedes pagar ahí mismo con tarjeta de crédito o débito
- Cajeros de renovación
- Oficinas físicas de la Secretaría de Finanzas del Edomex
- Bancos
- Tiendas de autoservicio y supermercados
- Telecom/Telégrafos
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EPP