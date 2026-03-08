¿Cuándo Es el Último Día para Pagar la Tenencia de CDMX y Edomex con 100% de Descuento en 2026?

Atento, conductor. Faltan pocos días para que puedas realizar el pago de la Tenencia de Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con descuento del 100 por ciento. Para que no te quedes sin aprovechar este beneficio en el refrendo, en N+ te recordamos cuándo es el último día que puedes obtenerlo y quiénes sí o sí lo reciben.

El primer trimestre del año se acerca a su fin y con éste los beneficios fiscales que otorgó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) en Ciudad de México, así como su homóloga mexiquense.

Con el objetivo de apoyar la economía familiar, el anunció llegó a inicios del año junto con otras reducciones en el pago de impuestos como el predial y el agua.

¿Cuándo es el último día para obtener 100 por ciento de descuento en el pago de la Tenencia CDMX y Edomex?

Si aún no haces el pago de este trámite vehicular, cuida que no se te pase el martes 31 de marzo de 2026, ese será el último día en que podrás recibir el 100 por ciento de descuento en el pago de la Tenencia tanto en CDMX como en el Edomex.

De hecho, lo único que debes de pagar es el costo del refrendo vehicular, que en este 2026 queda en los siguientes montos: 760 pesos en Ciudad de México y 990 pesos en el Estado de México para automóviles con placas de servicio particular.

¿Para quiénes aplica el subsidio del 100% a la Tenencia en Edomex 2026?

Ahora bien, si vives en el Estado de México y tu vehículo tiene matricula mexiquense, debes cumplir las siguientes condiciones para acceder a este beneficio:

Personas propietarias de vehículos cuyas placas de circulación hayan sido expedidas en el 2021 o años posteriores

Residentes del Estado de México

Personas que están al corriente al en sus obligaciones fiscales, es decir sin adeudos

El costo del vehículo no exceda los 638 mil pesos, incluido el IVA

El costo de las motos no exceda los 250 mil pesos, incluido el IVA

¿Quiénes sólo pagan el refrendo vehicular en impuesto de Tenencia CDMX 2026?

Mientras que para aquellos conductores que tienen matrícula de Ciudad de México, aplica el descuento en la Tenencia siempre que cumplan los siguientes requisitos:

Personas físicas y morales sin fines de lucro

El costo del vehículo no exceda los 638 mil pesos, incluido el IVA

El costo de las motos no exceda los 250 mil pesos, incluido el IVA

El pago de tenencias de años anteriores debe estar al corriente

La tarjeta de circulación debe estar vigente

