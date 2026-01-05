Refrendo Vehicular CDMX: ¿Cómo Pagar Desde el Celular y Obtener al Descuento de Tenencia 2026?

Como te hemos informado en N+, el Gobierno de la CDMX otorga un subsidio del 100 por ciento en el impuesto sobre la tenencia para este 2026.

Este apoyo elimina el costo total de la tenencia para los contribuyentes que cumplen los requisitos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Ciudad de México.

El periodo de aplicación para obtener el descuento total de la tenencia es del 1 de enero al 31 de marzo de 2026. En consecuencia, durante estos meses, los dueños de los autos solo tienen que cubrir el monto del refrendo vehicular. El costo de este derecho en 2026 asciende a 760 pesos.

Tras el pago del refrendo vehicular, se otorga el beneficio a los dueños de los vehículos que cumplan con los requisitos de valor y cumplimiento de obligaciones.

¿Cómo acceder al beneficio del refrendo?

En primer lugar, la medida aplica a personas físicas y personas morales sin fines de lucro. El valor del vehículo no debe de pasar el límite de 638 mil pesos ya con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. En el caso de las motocicletas, el valor no debe superar los 250 mil pesos.

Asimismo, los ciudadanos deben acreditar el pago de las tenencias de años anteriores. Esto significa que no deben de existir deudas por este concepto en el historial del vehículo. También se requiere que la vigencia de la tarjeta de circulación esté en orden. Si el documento perdió validez, el propietario puede realizar el trámite de renovación y el pago del derecho que le corresponda.

¿Cómo bajar la app para el pago del refrendo en el celular?

Para iniciar el proceso de pago del refrendo desde el celular, los interesados deben acceder a la tienda oficial de aplicaciones de su sistema operativo. El software se encuentra disponible tanto para IOS como para Android.

Desde la tienda de apps debes buscar Tesorería CDMX. Recuerda que la descarga y el uso de esta app es gratis, así que solo necesitas bajarla a tu celular.

Ya que esté instalada en tu equipo, el sistema solicita un registro de identidad para el uso de los servicios.

De esta manera, deberás definir un nombre de usuario y una contraseña de seguridad para habilitar tu perfil personal en la aplicación.

Esta cuenta permite el acceso a una variedad de trámites de la Secretaría de Administración y Finanzas sin la necesidad de acudir a ventanillas físicas. De acuerdo a las autoridades, la plataforma móvil mantiene su funcionamiento las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Una vez que el usuario cuenta con sus datos de acceso, ve al menú principal que incluye la opción del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

¿Cómo pagar el refrendo desde el celular?

Al entrar en el apartado correspondiente, el sistema solicita los datos de la placa del vehículo para generar el cobro del refrendo. De igual forma, la aplicación permite el pago por línea de captura si ya cuentas con este documento. La plataforma acepta el uso de tarjetas de crédito y débito de las redes Visa o Mastercard, por lo que incluso se puede pagar a meses sin intereses con el uso de tarjetas de crédito.

Además del refrendo, la app Tesorería CDMX ofrece servicios como el pago de infracciones de tránsito, derechos por renovación de tarjeta de circulación y derechos por licencia de conducir tipo “A”, todo desde tu celular.

