¿Cómo Accedo al Descuento del 100% de Tenencia 2026 en CDMX? Guía Paso a Paso

Con el inicio de año llegan nuevos pagos anuales que en su mayoría no podemos evitar, pero hay una buena noticia en el caso de la tenencia 2026.

Y es que el Gobierno de la Ciudad de México otorga un beneficio en el impuesto sobre la tenencia de vehículos para el ciclo 2026.

Este apoyo elimina el costo al 100 por ciento de dicho impuesto para los contribuyentes con el cumplimiento de las reglas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital del país, aquí te decimos cómo obtener dicho beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para el subsidio de Tenencia 2026?

En primer lugar, la medida se aplica a personas físicas y personas morales sin fines de lucro. Aunque es importante aclarar que el valor del vehículo constituye el factor de asignación del subsidio.

Es decir, para automóviles, el monto límite es de 638 mil pesos ya con el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En cuanto a las motocicletas, el valor no debe superar los 250 mil pesos.

Además, los ciudadanos deben acreditar el pago de sus tenencias de años anteriores. Esto significa que no deben existir deudas por este concepto. Asimismo, se requiere la vigencia de la tarjeta de circulación. En caso de término de la vigencia, el propietario debe realizar el trámite de renovación y el pago del derecho respectivo.

Además, los interesados en obtener el 100% de descuento, deben pagar el referendo. De acuerdo con el artículo 219 del Código Fiscal de la Ciudad de México, el costo del refrendo vehicular en 2026 es de 760 pesos.

¿Hasta cuándo puedo obtener el 100% de descuento en pago de tenencia 2026?

El beneficio para obtener el 100 por ciento de descuento en el pago de la tenencia cuenta con un periodo de aplicación del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

De acuerdo con las autoridades, durante estos meses, los propietarios solo cubren el monto del refrendo vehicular. Que como te mencionamos anteriormente, el costo de este beneficio para el año 2026 se fija en 760 pesos.

Por lo tanto, tras el pago de esta cifra, la autoridad otorga el descuento del 100 por ciento en el pago de la Tenencia a los vehículos con los requisitos de valor y cumplimiento de obligaciones como el referendo.

¿En dónde se puede pagar el referendo?

Existen opciones para efectuar el trámite del pago de referendo o en caso de no ser sujeto al descuento del 100 por ciento de la tenencia, en puntos de atención o por internet.

Además, las autoridades disponen de más de 8 mil 800 puntos de cobro. Entre ellos se encuentran los bancos, quioscos de la tesorería, tiendas de conveniencia y tiendas de autoservicio.

Por otra parte, los usuarios pueden utilizar el sitio web de la Secretaría de Administración y Finanzas o la aplicación móvil "Tesorería CDMX". En estos canales de atención, las instituciones bancarias permiten el pago con el esquema de meses sin intereses con tarjetas de crédito.

Para consultas sobre estos trámites, puedes acceder al portal de programas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Ciudad de México.

