¿Cómo Saber si Hay Condonación de Adeudos de Agua en CDMX? Guía para Obtener el Beneficio

Luego de que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México presentara, dentro del Paquete Económico 2026, un plan para la regularización de deudas fiscales, hay preguntas de cómo saber si hay condonación de adeudos y cómo obtenerla, así que en N+ te explicamos.

Cabe recordar que este programa propuesto incluye la condonación de adeudos en el impuesto predial y en el servicio de agua potable a cargo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGUIAGUA). La iniciativa tiene como meta regularizar cerca de 2.4 millones de cuentas que mantienen rezagos en los pagos, por lo que representa una ayuda para las personas propietarias de viviendas y pequeños comercios que acumulan deudas.

El planteamiento central de este programa es la eliminación total de multas y recargos acumulados que tienen los contribuyentes con un descuento del 100 por ciento en multas y recargos generados por el incumplimiento de pago.

Respecto al servicio de agua, el programa incorpora la posibilidad de eliminar los recargos acumulados. El beneficio de condonación del 100 por ciento de recargos se aplica sin importar el monto del adeudo que el contribuyente presente.

¿Cuál es el requisito principal para acceder a la condonación?

Para que el contribuyente obtenga el beneficio de la condonación de adeudos de agua y predial, existe una condición necesaria. La propuesta establece que los beneficiarios deben estar al corriente con el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

El plan fiscal contempla un mecanismo de regularización mediante el pago de cuotas únicas. Esta vía de regularización aplica a quienes habitan inmuebles con valor catastral bajo. Si la vivienda se encuentra en los rangos catastrales A, B, C o D, el contribuyente liquida su adeudo histórico de agua y predial con un pago único de 1,000 pesos. El plan incluye aproximadamente 834,000 cuentas en esos rangos que podrían acceder a esta modalidad de pago fijo.

De igual manera, los pequeños comercios se benefician con este esquema de pago único. Para estos establecimientos, la cuota establecida para liquidar el adeudo será de 2,000 pesos.

El descuento del 100 por ciento en multas y recargos aplica para todas las cuentas con adeudos. Las medidas fiscales facilitan que el usuario se ponga al corriente con sus obligaciones ante el gobierno capitalino.

¿Cómo saber si procede la condonación y cómo obtenerla?

Para saber si procede la condonación y para iniciar el trámite de obtención, el contribuyente necesita esperar la aprobación final del programa. El programa de regularización forma parte del Paquete Económico 2026 propuesto, por lo cual está sujeto al proceso legislativo en el Congreso capitalino.

El procedimiento formal para acceder a este beneficio de condonación de adeudos de agua inicia después de la aprobación legislativa. Una vez que el Congreso discuta y, en su caso, apruebe el Paquete Económico, las reglas de operación deben publicarse de manera oficial. Esta publicación se realiza en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

En ese sentido los pasos serían los siguientes:

Aprobación Formal: Las personas interesadas deben esperar la aprobación formal del Paquete Económico 2026.

Publicación de Reglas: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México especificará los plazos, los pasos de trámite y la documentación que se necesita.

Inicio de Trámite: Después de la publicación, las autoridades habilitarán los procedimientos para iniciar trámites en línea o en módulos de atención.

Formalización del Beneficio: La regularización se formalizará solo cuando el contribuyente cubra el monto determinado por la autoridad (ya sea la cuota fija o el saldo base pendiente) y presente la boleta del predial 2026 pagada.

Las autoridades esperan que, a principios de 2026, se publiquen las reglas de operación definitivas. También prevén sesiones públicas de orientación para informar a los capitalinos sobre cómo aplicar y obtener este beneficio fiscal.

El Gobierno capitalino prevé que la aprobación del programa permitirá un avance importante en la depuración de los rezagos acumulados en el pago de agua y predial.

