¿Cuántas Mujeres Se han Registrado al Apoyo Bienestar de 60 a 64 años 2026? Este Será el Aumento

Las mujeres de 60 a 64 años, beneficiarias del programa Pensión Bienestar, recibieron una noticia importante respecto al apoyo económico que obtendrán en 2026. Esto luego de que la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmara que el programa recibirá un aumento para el 2026.

Montiel Reyes reveló la confirmación en la Mañanera del Pueblo el viernes 5 de diciembre de 2025. La funcionaria aseguró que el incremento a la pensión será, por lo menos, por encima de la inflación que actualmente se sitúa en 3.61%.

En N+ te decimos una proyección de cuánto sería el aumento de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años que entraría en vigor en 2026.

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?

Como te hemos informado, la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años es un apoyo económico que el gobierno federal entrega a este sector de la población.

Este programa forma parte de los apoyos del Bienestar que buscan continuar contribuyendo con el bienestar económico de las beneficiarias.

La Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años se paga de forma bimestral, ayudando a las mujeres en este rango de edad con un ingreso constante.

¿Cuánto recibirían de incremento las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum será la encargada de dar a conocer los montos definitivos que se pagarán el próximo año. Sin embargo, ya existen proyecciones que toman como base la inflación vigente, con el fin de estimar el ajuste.

De acuerdo con estas proyecciones, el programa Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años experimentaría un ligero aumento. Actualmente, esta pensión otorga 3,000 pesos bimestrales.

Con el aumento proyectado, que se estima en 108 pesos, el apoyo total ascendería a 3,108 pesos bimestrales en 2026. A decir de las autoridades mexicanas, este incremento asegura que el monto que reciben las mujeres se mantenga por encima del costo de la vida.

Según datos del Gobierno, en total, los programas sociales, que incluyen esta pensión, cuentan con más de 18 millones de beneficiarios en todo el país.

Sin duda, La confirmación de la Secretaría del Bienestar asegura que este apoyo continuará su tendencia al alza a partir de enero de 2026, cumpliendo la meta de proteger el valor real de la pensión.

