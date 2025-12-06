Aumento Pensión Adultos Mayores 2026: Esto Recibirían los Beneficiarios en Enero

Los adultos mayores beneficiarios de la Pensión Bienestar esperan buenas noticias para el inicio del año 2026. La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que el programa de Pensión Bienestar recibirá un aumento en 2026.

La confirmación oficial ocurrió durante La Mañanera del Pueblo el pasado viernes 5 de diciembre. Montiel Reyes reveló que el incremento a la pensión será, al menos, por encima de la inflación. La funcionaria explicó que el Gobierno de México cumplirá con el cometido de proteger el poder adquisitivo de la gente.

Como te hemos informado en N+, la Pensión de Adultos Mayores forma parte de los programas sociales que buscan contribuir al bienestar económico de este sector de la población. Este apoyo económico se entrega de manera bimestral a millones de beneficiarios en todo el país.

Video: Pensión Modalidad 40: Cómo Evitar Caer en Fraudes

Noticia relacionada: Pensión para Adultos Mayores: ¿Se Puede Seguir Cobrando en Caso de que el Beneficiario Fallezca?

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores ha mantenido aumentos constantes

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores muestra incrementos sostenidos desde el año 2018. Este programa se consolida como uno de los de mayor cobertura social en México.

En el año 2025, los beneficiarios de la pensión recibieron un apoyo económico de 6,200 pesos bimestrales desde enero pasado. El monto de 2025 representó un aumento de 200 pesos, si se considera que en 2024 se otorgaban 6,000 pesos.

El aumento más significativo en la historia ocurrió entre 2023 y 2024, cuando la pensión subió un 25%, En 2023, el pago fue de 4,800 pesos, mientras que en 2024 alcanzó los 6,000 pesos bimestrales. En contraste, en el año 2018, el apoyo económico era de 1,160 pesos bimestrales.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Cae el Pago de la Pensión de Diciembre? Esta es la Fecha para Beneficiarios del ISSSTE

¿Cuánto recibirían de aumento los beneficiarios de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores en 2026?

Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum será la encargada de dar a conocer los montos definitivos sobre el aumento a la Pensión dque se pagarán el próximo año, ya existen proyecciones basadas en la inflación actual.

De acuerdo con estas estimaciones, que toman en cuenta que el incremento deberá superar la inflación (ubicada actualmente en 3.61%), la Pensión Bienestar de Adultos Mayores podría subir en 224 pesos bimestrales.

Con este posible aumento, el pago total para los adultos mayores pasaría de los 6,200 pesos actuales a 6,424 pesos bimestrales en 2026. Las proyecciones indican que este monto podría redondearse a 6,430 pesos bimestrales.

La confirmación de la Secretaría de Bienestar asegura que este apoyo vital continuará su tendencia al alza a partir de enero de 2026, cumpliendo con la meta de ofrecer un incremento superior al costo de la vida.

Historias relacionadas:

CH