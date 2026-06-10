¿Ya Está Funcionando la Línea 2 del Metro CDMX Hoy?

Falta solo un día para la inauguración del Mundial 2026, por lo que en N+ te decimos cómo está el servicio en la Línea 2 del Metro, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, para que tomes precauciones.

Cabe recordar que el pasado 8 de junio, el Gobierno de la CDMX informó que ese mismo día se realizaría la entrega de las últimas obras comprometidas para la Copa Mundial de Futbol 2026, entre ellas la renovación de estaciones de la Línea 2 del Metro, sin embargo, no se logró. Luego se reprogramó para ayer, 9 de junio, pero tampoco se realizó.

Lo que sí se logró fue la inauguración de dos nuevas rutas del Trolebús: El Chapulín y Animales Silvestres. Se trata de 35 km de nuevas rutas de electromovilidad previo al Mundial 2026.

¿Ya está funcionando la Línea 2 del Metro?

Mediante redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos, sin embargo, hay algunas estaciones cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias, estas son:

Chabacano.

Nativitas .

Portales.

Zócalo/Tenochtitlan.

Las alternativas para llegar a la zona centro de la CDMX son las estaciones:

Pino Suárez y Allende de la Línea 2.

San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

#MetroAlMomento:



La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos.



Las estaciones Chabacano, Nativitas y Portales permanecen cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias. Asimismo, la estación Zócalo/Tenochtitlan continúa cerrada.



Como alternativas… pic.twitter.com/PIFjwMEtwl — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 10, 2026

Con información de N+.

Rar