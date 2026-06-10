¿Ya Está Funcionando la Línea 2 del Metro CDMX Hoy?

Te decimos si ya está funcionando la Línea 2 del Metro de la CDMX hoy, 10 de junio de 2026, a un día de la inauguración del Mundial

Trabajos en la Línea 2 del MetroTrabajos en la Línea 2 del Metro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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A un día del Mundial 2026, la Línea 2 del Metro CDMX tiene estaciones cerradas. Descubre cómo afecta tu ruta y las opciones disponibles para llegar al centro.

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