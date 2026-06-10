El Gobierno de Trump Espera Concluir el Muro Fronterizo con México a Finales de 2027

Rodney Scott, responsable de la agencia de Vigilancia Fronteriza y Aduanas (CBP), señaló que la muralla se reforzará con medidas de vigilancia electrónica y otros dispositivos

Trabajadores utilizan grúas para instalar paneles de hierro para el muro fronterizo a lo largo del Río Grande, al norte de Ciudad Juárez y frente a El Paso, Texas.Foto: USA TODAY Network vía Reuters Connect

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Esperan concluir el muro de Trump en la frontera con México para 2027. Rodney Scott destaca avances y retos como drones y túneles.

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