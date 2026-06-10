El Gobierno de Trump Espera Concluir el Muro Fronterizo con México a Finales de 2027

El responsable de la agencia de Vigilancia Fronteriza y Aduanas (CBP), Rodney Scott, declaró que el gobierno de Estados Unidos espera terminar a finales de 2027 el muro en la frontera con México, una de las promesas de campaña de Donald Trump.

En un evento organizado por el Centro para Estudios sobre la Inmigración (CIS), Scott señaló que la muralla de vigas de metal, que irá de San Diego hasta el Golfo de México con excepción en algunos tramos, se reforzará con medidas de vigilancia electrónica y otros dispositivos, que podrían estar instalados a mediados de 2028.

Derivado del gran despliegue policial contra la inmigración ilegal, que provocó graves incidentes en ciudades como Los Ángeles o Mineápolis, la oposición demócrata consiguió frenar durante meses las operaciones de cuerpos como la policía migratoria (ICE) o la Patrulla Fronteriza.

Pero según Scott esas protestas no modificaron el calendario de obras en la frontera,

"La barrera fronteriza básica estará lista hacia finales de 2027, en todas partes", aseguró.

"Los únicos lugares donde no estamos erigiendo la muralla es donde hemos decidido de forma consciente que no lo necesitamos", explicó, como en parques naturales muy agrestes y aislados, en estados como Nuevo México.

Indicó que están construyendo cerca de 10 km, diarios, y que se han construido desde el inicio de la administración unos 177 km.

"Estamos por delante del calendario y por debajo del presupuesto", aseguró.

Barreras físicas

La parte del Río Bravo, con más de 2 mil km de longitud entre los dos países, tendrá sus propias barreras físicas.

El objetivo del muro fronterizo, que algunos observadores consideraban inicialmente un éxito limitado, es impedir no únicamente el paso de indocumentados, sino de narcóticos.

Los indicadores oficiales muestran en ambos rubros, una caída considerable del contrabando.

Scott reconoció que el incremento de las barreras físicas conlleva otros peligros, como los túneles y los drones.

"Estamos viendo a drones que vuelan a lo largo del Río Grande, vigilando y grabando a nuestro personal", explicó. Y los carteles "también están introduciendo drogas con drones".

Con información de AFP

LECQ