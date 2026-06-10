Ataque Armado Deja Dos Heridos Cerca del AICM en Alcaldía Gustavo A. Madero

Los dos hombres fueron agredidos en calles de la colonia Cuchilla del Tesoro

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Ataque Armado Deja Dos Heridos en la GAM, CDMX; No Hay Detenidos

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Violencia en Gustavo A. Madero: dos hombres heridos tras un ataque armado cerca del AICM. Las autoridades investigan el incidente en la colonia Cuchilla del Tesoro. Conoce más sobre este preocupante suceso.

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