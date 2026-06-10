Ataque Armado Deja Dos Heridos Cerca del AICM en Alcaldía Gustavo A. Madero

Un ataque armado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dejó al menos dos personas lesionadas por impactos de arma de fuego la noche de este martes 9 de junio.

La agresión ocurrió en la colonia Cuchilla del Tesoro, donde vecinos fueron alertados por las fuertes detonaciones, por lo que llamaron a servicios de emergencia.

A su arribo, las autoridades localizaron a dos hombres con múltiples heridas: un señor de la tercera edad y otro sujeto de aproximadamente 35 años de edad, según reportes preliminares.

Dos personas resultaron heridas por impactos de arma de fuego en calles de la colonia Cuchilla del Tesoro, alcaldía Gustavo A. Madero. Elementos de la policía capitalina resguardan la zona.



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Las víctimas fueron atacadas en el cruce de la calle Oriente 13 y Norte 1.

Debido a la gravedad de las lesiones, los hombres fueron trasladados a un hospital. Hasta la medianoche, se desconocía el estado de salud de ambos.

Muere ciclista en Iztacalco

Asimismo, se reportó que un ciclista murió en la alcaldía Iztacalco, en circunstancias que no han sido aclaradas, como parte de los hechos violentos de las últimas horas del martes.

Se trataba de un vecino muy querido en la colonia Agrícola Oriental, según los primeros informes.

Se registra esta noche movilización de servicios de emergencia en calles de la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, por una persona que se desvaneció y perdió la vida mientras circulaba en su bicicleta.



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Su familia acudió a reconocer el cadáver, pero no se detallaron de inmediato las causas del deceso.

Al sitio se presentaron agentes ministeriales para el levantamiento de indicios y las diligencias de ley.

En este caso, como el ocurrido en inmediaciones del AICM, no se reportan personas detenidas.

ASJ