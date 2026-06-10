Esto se Sabe de la Intoxicación Masiva por Alcohol Adulterado en Fiesta de 15 Años en Guanajuato

Familiares de los fallecidos dieron información sobre la intoxicación masiva en fiesta de quince años.

Aquí fue donde se realizó la fiesta.Foto: N+

Destacado

Una celebración de 15 años en Salamanca terminó en tragedia con 4 fallecidos por alcohol adulterado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+