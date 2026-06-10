Esto se Sabe de la Intoxicación Masiva por Alcohol Adulterado en Fiesta de 15 Años en Guanajuato

Subió a cuatro el número de personas fallecidas y más de 30 intoxicadas por presuntamente ingerir alcohol adulterado el pasado sábado en la comunidad Puerto de Valle durante una fiesta de 15 años, en Salamanca.

De acuerdo a los hechos, el pasado sábado, decenas de invitados consumieron un tequila que horas después provocó que varios de los asistentes comenzaran a presentar malestares.

Más de 30 personas tuvieron problemas de salud tras ingerir la bebida, por lo que de algunas de ellas, acudieron a diferentes centros de salud, donde después de realizarles unos estudios, se determinó que habían consumido alcohol adulterado.

Esto provocó en un principio que tres personas, fallecieran debido a afectaciones de este líquido en su cuerpo, dejando al resto con síntomas de intoxicación grave.

Ante ello, la Secretaría de Salud de Guanajuato brindó atención médica a 28 personas en el hospital de Salamanca. Hasta la mañana de este martes, cinco personas permanecieron hospitalizadas y se reportaron fuera de peligro.

Asimismo, se informó que dos de las víctimas fueron trasladadas para continuar su atención en hospitales de Celaya e Irapuato, mientras que el IMSS atendió ocho pacientes, en ese lugar uno falleció, cinco fueron dados de alta, y dos se mantienen en urgencias.

Familia da a conocer información sobre la intoxicación masiva en fiesta de Guanajuato

Por su parte, familiares dieron a conocer que terminando la celebración, todos se fueron a sus casas, pero en cuestión de horas presentaron visión borrosa, vómito, hipotermia y somnolencia profunda.

De acuerdo a invitados, comentaron que las botellas las compraron en la Central de Abasto en León, mismas que no cuentan con ningún sello emitido por la Cofepris, que garantizan un buen producto.