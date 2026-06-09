Tres personas fallecieron y más de 20 fueron trasladadas a un hospital el pasado fin de semana por intoxicarse al tomar alcohol adulterado.

Fue durante una fiesta de 15 años en la comunidad de Puerto de Valle en Salamanca, Guanajuato, donde se consumió el líquido contaminado.

Un día después de la fiesta comenzaron a sentir los malestares

Asistentes al festejo, al percatarse de los síntomas que presentaban varias personas, llamaron a la Central de Emergencias 911, arribaron varios minutos después, elementos de emergencia.

Paramédicos comenzaron a revisar a las víctimas, trasladando a las que presentaban mayor grado de intoxicación. En distintos hospitales, tres personas perdieron la vida cuando recibían atención médica, entre ellos dos hombres de 39 y 28 años de edad.

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De acuerdo a la Secretaría de Salud de Guanajuato, en el Hospital de la Gente de Salamanca se atienden a un total de 11 personas de edades de entre los 15 años a los 47.

Otros pacientes fueron llevados por sus medios al Centro de Salud con Servicios Ampliados de Valtierrilla, al Hospital de Salamanca y al Hospital General.

Las personas intoxicadas presentaron vómito, hipotermia y más síntomas

Algunos de los síntomas que presentaron fueron: visión borrosa, vómito, hipotermia y somnolencia profunda. Actualmente 14 personas continúan hospitalizadas, tres de las cuales se encuentran graves de salud; autoridades investigan lo sucedido.

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