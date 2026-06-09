Mueren 3 Personas por Alcohol Adulterado en Quinceañera de Salamanca; Hay 20 Intoxicados

El pasado sábado se registró una fiesta de XV años en Puerto de Valle en Salamanca, donde murieron 3 personas y más de 20 resultaron intoxicadas por presuntamente ingerir alcohol adulterado.

Tres Muertos y Más de 20 Intoxicados por Tomar Alcohol Adulterado en Fiesta de 15 Años en SalamancaN+

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Impactante: Una fiesta de XV años en Salamanca deja 3 muertos y más de 20 intoxicados. Las víctimas presentan síntomas graves. ¿Cómo ocurrió esta tragedia?

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