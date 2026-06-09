En la comunidad de Los Naranjos, en el municipio de León, dos personas fueron asesinadas y una más resultó lesionada durante un ataque ocurrido alrededor de la 1:30 de la madrugada de este martes pasado.

El hecho fue reportado a los números de emergencia 911 y dependencias de rescate, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de auxilio hasta este apartado punto ubicado entre cerros y alejado de la mancha urbana.

Personal médico confirma la muerte de dos personas en el ataque

Al llegar al lugar, paramédicos localizaron a tres personas con heridas de gravedad. Tras valorarlas, confirmaron que dos ya habían fallecido, mientras que una tercera aún contaba con signos vitales, por lo que fue trasladada a recibir atención médica.

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La zona permaneció resguardada por elementos de seguridad debido a las condiciones del terreno y a la oscuridad del lugar, mientras peritos y agentes de investigación realizaron el procesamiento de la escena y la recolección de indicios.

Víctimas permanecen sin identificar hasta el momento

Hasta el momento, las víctimas permanecen sin identificar y las autoridades no han reportado personas detenidas por estos hechos.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado, que buscará establecer la identidad de las víctimas, así como el móvil y las circunstancias en que ocurrió la agresión.