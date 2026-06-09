Matan a Dos Personas y Dejan a Otra Herida en la Comunidad de Los Naranjos en León, Guanajuato

Dos personas asesinadas y una más lesionada es el saldo de ataque armado en la comunidad de Los Naranjos en León, Guanajuato, no se cuenta con detenidos por los hechos.

Asesinan a Dos Personas y Otra es Herida en Ataque Armado en León; Autoridades InvestiganN+

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Dos personas asesinadas y una herida en un ataque en Los Naranjos, León. La investigación sigue sin detenidos ni identificación de las víctimas. Conoce más sobre este caso.

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