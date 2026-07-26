Internacional

Detienen al Último Exmilitar Prófugo por el Asesinato del Cantante Víctor Jara

El homicida se encontraba escondido en una localidad rural de la región de Los Lagos, 850 kilómetros al sur de Santiago de Chile

Víctor JaraMilitante del Partido Comunista, el artista y activista fue trasladado y torturado en el entonces Estadio Chile. Foto: Reuters.

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Nelson Haase Mazzei, el último prófugo por el asesinato de Víctor Jara, ha sido detenido. Un paso más hacia la justicia por los crímenes de la dictadura de Pinochet.

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Capturan al último prófugo del caso Víctor Jara en Chile