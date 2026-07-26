Internacional

Estados Unidos Deja de Bombardear Irán y la República Islámica Igual Frena Ataques

Pese al alto al fuego firmado en abril y el protocolo de acuerdo de junio para avanzar en una paz duradera de junio, ambos países volvieron a la ofensiva

IránFoto: Reuters.

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Irán y EE.UU. frenan ataques en el estrecho de Ormuz. ¿Es el inicio de un diálogo o solo una pausa temporal? Conoce los detalles.

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