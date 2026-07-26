Papa León XIV Advierte que Redes Sociales e IA Pueden Sumergirnos en un Mundo Irreal

El papa León XIV pidió a los jóvenes usar las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) con prudencia porque "pueden sumergirnos en un mundo irreal", en un mensaje de video enviado al Festival Aleluya, que se celebra en Fortaleza, en Brasil.

El papa, que ha publicado una encíclica sobre la IA, instó también a la juventud "a mantener siempre a Cristo en el centro, incluso en el uso de la tecnología".

"Usar las redes sociales y la inteligencia artificial con prudencia, de forma moderada y disciplinada, ya que pueden sumergirnos en un mundo irreal donde lo efímero, las meras apariencias y el engaño acaban suplantando los verdaderos valores y lo que realmente importa", llamó.

¿Qué más pidió el Papa?

El pontífice estadounidense también les pidió que sean "piedra viva en la construcción de la ciudad de la paz".

"En mis recientes viajes y en el Jubileo de la Juventud, observé que cada uno de ustedes posee un vigor misionero indispensable para transformar este mundo, que tanto necesita el Evangelio. ¡Nunca pierdan este celo misionero!", les animó.

Asimismo, León XIV recomendó a los jóvenes "permanecer en la presencia de Dios mediante la oración".

¿Qué opina de la IA?

En mayo pasado, el líder de la iglesia católica publicó su primera encíclica "Magnifica Humanitas", en la que convocó a "desarmar" a la inteligencia artificial para evitar que la tecnología domine lo humano.

León XIV afirmó que "desarmar" a la IA implica romper la relación entre el poder tecnológico y el derecho a gobernar, así como impedir la imposición de lo tecnológico.

"Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano", señaló en el apartado 110 del documento.

Asimismo, sostuvo que la carrera por desarrollar "el algoritmo más eficaz" y reunir "el banco de datos más amplio" busca consolidar ventajas geopolíticas y comerciales, por lo que pidió sustraer la inteligencia artificial de los monopolios y abrirla al debate social y cultural.

El papa consideró que el desafío de la IA ya no es únicamente ético o técnico, sino también ecológico, al asegurar que esta tecnología se ha convertido en un entorno en el que la humanidad está inmersa.

ASJ