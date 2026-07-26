Internacional

Papa León XIV Advierte que Redes Sociales e IA Pueden Sumergirnos en un Mundo Irreal

El pontífice recomendó a los jóvenes permanecer en la presencia de Dios mediante la oración

Papa León XIVEl papa, que ha publicado una encíclica sobre la IA, instó también a la juventud "a mantener siempre a Cristo en el centro. Foto: Reuters.

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León XIV alerta sobre los peligros de las redes sociales e IA: pueden reemplazar valores reales. Invita a los jóvenes a usar la tecnología con moderación y a centrarse en Cristo.

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