Reportan Muertos y Heridos por Explosión de Pirotecnia en Iglesia en Cocula, Guerrero

La explosión de pirotecnia almacenada en una iglesia en Real del Limón, en Cocula, Guerrero, dejó varios heridos y al menos tres muertos, de acuerdo con reportes preliminares.

El estallido ocurrió durante la quema de un torito pirotécnico en la explanada de la parroquia de la Virgen de Guadalupe, en el marco de las celebraciones de Santiago Apóstol.

Aparentemente, una chispa llegó hasta el material de fuegos artificiales dentro del templo, que detonó casi de inmediato y provocó un colapso de la construcción, según videos compartidos en redes sociales.

Hasta los primeros minutos de este domingo no se había reportado el saldo oficial. Medios locales señalaron más de 30 lesionados, así como dos menores de edad y una mujer fallecidos.

Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad, confirmó la emergencia a las 22:55 horas de este sábado 25 de julio.

"Desde el primer momento, instruí a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero, así como a los cuerpos de emergencia, para trasladarse de inmediato al lugar, brindar la atención necesaria y dar seguimiento puntual a esta lamentable situación", publicó en redes sociales.

"Nos mantenemos en coordinación permanente con las autoridades correspondientes para atender a las personas afectadas y desplegar el apoyo que sea necesario", añadió.

Autoridades de Protección Civil indicaron que coordinaron el apoyo de unidades de atención de la región Norte.

ASJ