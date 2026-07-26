Accidentes

Reportan Muertos y Heridos por Explosión de Pirotecnia en Iglesia en Cocula, Guerrero

Autoridades de Protección Civil indicaron que coordinaron el apoyo de unidades de atención de la región Norte

CoculaFoto: Protección Civil de Guerrero.
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