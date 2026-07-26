Seguridad

Detienen a Director de Academia Militarizada por Feminicidio de Dafne en Tamaulipas

En un comunicado, la Fiscalía de la entidad confirmó la detención

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Detuvieron a Director de Academia por Feminicidio de Dafne en Ciudad Madero

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La Fiscalía de Tamaulipas detiene al director de la Academia Militarizada Marina Doenitz por el feminicidio de Dafne Quintos. Conoce los últimos avances de este caso crucial.

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