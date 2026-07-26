Detienen a Director de Academia Militarizada por Feminicidio de Dafne en Tamaulipas

La Fiscalía de Tamaulipas detuvo a Jorge "N", director de la Academia Militarizada Marina Doenitz de Ciudad Madero, por su presunta implicación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

En un comunicado, la dependencia ministerial reportó la detención la noche de este sábado 25 de julio, pero sin precisar la identidad. Fuentes confirmaron a N+ que se trata del director del plantel.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que, como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de otra persona por su probable participación en el delito de Feminicidio, relacionado con los hechos registrados el pasado 13 de julio de 2026 en una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero", se informó.

"La persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial, misma que determinará su situación jurídica conforme a derecho", añadió el boletín.

Jorge "N" fue arrestado en el fraccionamiento Los Encinos de Altamira, según información obtenida por este medio.

Se trata de la segunda detención en el caso del feminicidio de Dafne Quintos, menor de 13 años quien presuntamente fue asesinada tras acudir a un curso de verano en la escuela militarizada.

La primera detención por el caso fue una mujer identificada como Danna Yanina N., arrestada el pasado jueves tras acudir voluntariamente a declarar. Luego de su arresto, la supuesta empleada del centro educativo, fue recluida en el centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, donde se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Este sábado, la audiencia de Danna Yanina N., de 18 años, fue aplazada para el 27 de julio, debido a que no acudieron los 32 testigos que deben comparecer.

ASJ