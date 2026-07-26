Programas sociales

¿Cumples 60 o Más? Abre Registro Apoyo Bienestar de $9500 para Hombres-Mujeres; Así te Inscribes

Si deseas obtener un apoyo económico de 9,500 pesos en julio o agosto 2026, checa cómo puedes registrarte al programa Bienestar de mujeres y hombres disponible

Cumples 60 años o más abre registro Apoyo Bienestar de 9,500 pesos para mujeres y hombres cómo inscribirse 2026Los adultos mayores de 60 y más ya son elegibles para el apoyo Bienestar de 9,500 pesos. Foto: Secretaría de Bienestar

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