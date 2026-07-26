¿Cumples 60 o Más? Abre Registro Apoyo Bienestar de $9500 para Hombres-Mujeres; Así te Inscribes

Si ya eres uno de los adultos mayores que cumplen 60 años y más en México, en automático eres elegible y puedes hacer tu registro al apoyo Bienestar para mujeres y hombres de más de 9,500 pesos, por eso acá te damos la lista completa de requisitos y los pasos para que te inscribas a este programa social en julio o agosto 2026.

Otro gran registro que actualmente está disponible es el de CONAVI Vivienda para el Bienestar, por eso en una nota ya te dimos los requisitos para solicitar el apoyo de 600 mil pesos y la lista de estados en donde hay módulos abiertos en julio 2026.

Requisitos de registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 9,500 pesos

Todas las personas que deseen obtener un pago mensual de 9,582.47, lo primero que deben hacer es solicitar su credencial INAPAM. Una vez que tengan la tarjeta, deberán inscribirse al programa de Vinculación Productiva de las personas adultas mayores, pues da un apoyo equivalente a un salario mínimo en México y además tiene como objetivo promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de 60 años de edad en adelante.

Los requisitos para tramitar la tarjeta de INAPAM en 2026 son estos:

Tener de 60 años en adelante.

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Persona de Contacto de Emergencia: CURP actualizado y número telefónico.

Para solicitar tu tarjeta deben entrar al siguiente link: http://200.188.126.49/CINAPAM.bienestar/ y buscar el módulo de registro más cercano al lugar en que vives.

¿Cómo registrarse al apoyo Bienestar de 9,500 en julio-agosto 2026?

Para entrar a Vinculación Productiva de INAPAM y poder cobrar 9,582.47 pesos al mes, los adultos mayores de 60 años de edad en adelante deben seguir estos pasos:

Ingresa al siguiente link.

Selecciona la entidad y municipio en el que vives.

Selecciona la casilla "No soy un robot" y da clic en buscar.

Checa cuál es el Módulo del Bienestar más cercano para tramitar tu tarjeta INAPAM.

Una vez que tengas tu credencial, acércate a alguno de los Módulos de Vinculación Productiva.

Sebes llenar un formato de Solicitud del programa "Vinculación Productiva" y hacer una entrevista con el promotor del programa. Ten en cuenta que dado que te pueden contratar por hora, jornada o día, el sueldo puede variar según el tipo de contrato.

Si logras hacer un registro exitoso, formarás parte de Vinculación Productiva y por ende recibirás el apoyo Bienestar de 9,500 pesos, siempre y cuando formes parte del programa del INAPAM en México.

AO