Nuevo Apoyo Mujeres Bienestar 18 a 59 Años Abre Registro: Requisitos y Módulos Abiertos en Julio

Muchas personas no lo esperaban, pero las autoridades anunciaron la apertura de un nuevo registro al apoyo para mujeres Bienestar de 18 a 59 años de edad, por eso acá te damos los requisitos para aplicar y la lista de módulos que van a estar abiertos durante varios días de julio 2026, puesta esta etapa de inscripción solo va a estar disponible durante cinco días.

Este apoyo para mujeres de 18 a 59 años llega justo en el mes de pago de la Pensión adultos mayores, por eso en una nota ya te dimos a conocer el calendario de pagos Bienestar de julio 2026. Por si fuera poco, te contamos todos los detalles del registro al apoyo a madres solteras que da la Tarjeta Violeta, pues hay personas que creen que también se encuentra disponible en el Estado de México (Edomex).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvias en Edomex: Se Inunda Hospital IMSS-Bienestar en Amanalco (VIDEO)

Requisitos para el registro el apoyo mujeres Bienestar de 18 a 59 años 2,600 pesos en julio

El programa que va a tener recepción de solicitudes pronto es la Tarjeta Violeta Bienestar, con registro en julio 2026 para todas las mujeres de 18 a 59 años que vivan en el estado de Baja California. Esta nueva inscripción no aplica para habitantes del Estado de México. Los requisitos y documentos necesarios para aplicar son los siguientes:

Ser mujer jefa de familia (soltera, divorciada o viuda) y tener entre 18 y 59 años de edad.

Residir en el Estado de Baja California.

Identificación oficial vigente.

CURP de la aspirante.

Tener un ingreso menor a los 15 mil pesos mensuales.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Acta de nacimiento de los dependientes económicos.

Comprobante de estudios de los dependiente económicos menores de 21 años (constancia, boleta, recibo de inscripción).

Lista de módulos abiertos para registrarse al apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años en julio 2026

Para hacer la inscripción de forma correcta, es necesario acudir a los módulos que van a estar abiertos del 27 al 31 de julio 2026, fechas en que estará disponible el registro a la Tarjeta Violeta Bienestar. Recuerda que es indispensable llevar toda tu documentación en regla a los siguientes lugares:

Mexicali: Explanada del Centro Cívico. Rosarito: Calle José Haros Aguilar, parcela 39. Tijuana: COBACH Nuevo Tijuana Valles S 3a, Etapa del Río. Tecate: Calle misión Santo Domingo #1016 col. El descanso. Ensenada: Calle Ayuntamiento de Ensenada No.1600 Carretera Peninsular, Ex ejido Chapultepec. San Felipe: Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal Zona Centro. San Quintín: Av. A entre 9 y 10 san quintín. CIB Camalú: Colonia olivos, entre calle ciruelos y pino salado.

El horario de registro en módulos es de 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, del 27 al 31 de julio. Durante todos esos días va a estar disponible la inscripción al apoyo para mujeres Bienestar de 18 a 59 años. Recuerda que las personas que sean beneficiarias de la Tarjeta Violeta van a recibir un pago bimestral de 2,600 pesos en este 2026.

AO