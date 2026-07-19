Programas sociales

Nuevo Apoyo Mujeres Bienestar 18 a 59 Años Abre Registro: Requisitos y Módulos Abiertos en Julio

Checa cómo solicitar el apoyo para mujeres de 18 a 59 años de 2,600 pesos y si se trata de la Tarjeta Violeta Bienestar con registro 2026 en el Estado de México.

Abre registro nuevo apoyo Mujeres Bienestar de 18 a 59 años en julio 2026 requisitos y módulos abiertosUna nueva inscripción al apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años llega en julio 2026. Foto: Secretaría Bienestar Baja California

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