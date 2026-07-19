Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 19 de Julio 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 19 de julio de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

01:17 horas. Se restablece de manera intermitente la circulación en la plaza de cobro San Martín de la autopista México–Puebla, dirección Puebla, tras el retiro parcial de manifestantes.

00:41 horas. Se registra cierre a la circulación en la plaza de cobro San Martín de la autopista México–Puebla, dirección Puebla, por presencia de manifestantes.