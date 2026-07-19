Salud

IMSS Bienestar Emite Boletín sobre Quejas y Carencias de Pacientes Renales en Veracruz

IMSS Bienestar se pronunció ante los señalamientos realizados por familiares que reciben tratamientos de hemodiálisis y señalan carencias y deficiencias en clínica subrogada en Veracruz.

IMSS Bienestar responde a denuncias de familiares de pacientes renales de VeracruzIMSS Bienestar responde a denuncias de familiares de pacientes renales de Veracruz. Foto: N+

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Preocupación en Veracruz: familiares de pacientes renales señalan falta de insumos en clínica subrogada. Conoce la postura del IMSS.

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