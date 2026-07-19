IMSS Bienestar Emite Boletín sobre Quejas y Carencias de Pacientes Renales en Veracruz

Tras las quejas de familiares de pacientes que reciben el tratamiento de hemodiálisis en una unidad especializada en la materia, subrogada por el instituto mexicano (IMSS) ubicada en la venida Miguel Ángel de Quevedo de la cuidad de veracruz, el IMSS respondió a través de un boletín de prensa.
En el comunicado se logra leer lo siguiente:
La unidad cumple con los estándares establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y normas oficiales aplicables para el funcionamiento de las Unidades de Hemodiálisis.
Asimismo, cuenta con la Certificación del Consejo de Salubridad, la cual es un reconocimiento de calidad y seguridad para establecimientos de atención médica en México, siendo uno de los parámetros indispensables para otorgar el servicio al IMSS.
Personal de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS en Veracruz Norte realiza visitas con regularidad a la Unidad de Hemodiálisis para supervisar la calidad de la prestación del servicio.
Familiares de pacientes renales denuncia falta de insumos en Veracruz
El estado de Veracruz se ubica entre las tres entidades del país con mayor número de casos renales. Municipios del centro del estado como Tierra Blanca, Cotaxtla, Manlio Fabio Altamirano entre otros, registran alta incidencia de casos.
Se informó que algunos pacientes y sus familiares viajan constantemente para su tratamiento de hemodiálisis a una unidad especializada en la materia, ubicada en la avenida Miguel Ángel de Quevedo de la ciudad y puerto de Veracruz.
Para muchos familiares de los pacientes, su sala de espera son baquetas del lugar y bajo unos árboles de camellón, por que dentro, denuncian no hay aire acondicionado ni algunos insumos elementales para su tratamiento.
Muchas de las personas con insuficiencia renal crónica, acuden canalizadas por el IMSS a esta unidad de hemodiálisis privada. Aseguraron que no es la primera vez que familiares de pacientes denuncian las irregularidades que consideran registra el lugar que atiende a pacientes de muchos municipios de Veracruz.