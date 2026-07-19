Salud IMSS Bienestar Emite Boletín sobre Quejas y Carencias de Pacientes Renales en Veracruz IMSS Bienestar se pronunció ante los señalamientos realizados por familiares que reciben tratamientos de hemodiálisis y señalan carencias y deficiencias en clínica subrogada en Veracruz. IMSS Bienestar responde a denuncias de familiares de pacientes renales de Veracruz. Foto: N+ Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Preocupación en Veracruz: familiares de pacientes renales señalan falta de insumos en clínica subrogada. Conoce la postura del IMSS. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 18 jul 2026 | 21:37 CST Actualizado hace 3 horas

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Tras las quejas de familiares de pacientes que reciben el tratamiento de hemodiálisis en una unidad especializada en la materia, subrogada por el instituto mexicano (IMSS) ubicada en la venida Miguel Ángel de Quevedo de la cuidad de veracruz, el IMSS respondió a través de un boletín de prensa. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. IMSS Bienestar Responde a Protestas de Madres de Pacientes Oncológicos en Veracruz

En el comunicado se logra leer lo siguiente:

La unidad cumple con los estándares establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y normas oficiales aplicables para el funcionamiento de las Unidades de Hemodiálisis.

Asimismo, cuenta con la Certificación del Consejo de Salubridad, la cual es un reconocimiento de calidad y seguridad para establecimientos de atención médica en México, siendo uno de los parámetros indispensables para otorgar el servicio al IMSS.

Personal de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS en Veracruz Norte realiza visitas con regularidad a la Unidad de Hemodiálisis para supervisar la calidad de la prestación del servicio.

Familiares de pacientes renales denuncia falta de insumos en Veracruz

El estado de Veracruz se ubica entre las tres entidades del país con mayor número de casos renales. Municipios del centro del estado como Tierra Blanca, Cotaxtla, Manlio Fabio Altamirano entre otros, registran alta incidencia de casos.

Se informó que algunos pacientes y sus familiares viajan constantemente para su tratamiento de hemodiálisis a una unidad especializada en la materia, ubicada en la avenida Miguel Ángel de Quevedo de la ciudad y puerto de Veracruz.

Para muchos familiares de los pacientes, su sala de espera son baquetas del lugar y bajo unos árboles de camellón, por que dentro, denuncian no hay aire acondicionado ni algunos insumos elementales para su tratamiento.