Programa Nacional de Telemedicina en IMSS Bienestar: ¿Dónde Hay Consultas Gratis en Línea?

Este martes, 4 de noviembre de 2025, se dio a conocer que ya inició el Programa Nacional de Telemedicina en IMSS Bienestar. Te decimos dónde hay consultas gratis en línea.

En conferencia mañanera, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, indicó que el programa busca acercar atención médica especializada a comunidades rurales de difícil acceso y que se adaptarán a las necesidades de cada comunidad.

Explicó que las consultas serán gratuitas, con conectividad clínica, interoperatividad tecnología y formación del personal.

¿Dónde hay consultas gratis en línea del IMSS Bienestar?

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, indicó que el Programa Nacional de Telemedicina en IMSS Bienestar inició en San Quintín, Chiapas, con una consulta pediátrica a distancia que evitó más de 11 horas de traslado, conectado con el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez.

Dijo que durante 2025 se pretende llegar a 25 mil consultas y que en las próximas semanas se implementará en centros de salud de Lázaro Cárdenas, en el pueblo purépecha, y en cuatro centros de salud en la región Yaqui.

Con información de N+

