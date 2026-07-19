Seguridad

Hombre es Atacado a Disparos Dentro de un Motel en Veracruz; Autoridades Investigan

Una hombre fue víctima de un ataque a disparos cuando se encontraba al interior de un motel ubicado en la colonia Agustín Melgar de Cosoleacaque al sur de la entidad veracruzana.

Sujetos armados balean a hombre al interior de un motel en Cosoleacaque, Veracruz.Sujetos armados balean a hombre al interior de un motel en Cosoleacaque, Veracruz. Foto: Archivo N+

Destacado

Impactante ataque armado en un motel de Cosoleacaque, Veracruz. Un hombre fue herido de gravedad. Las autoridades investigan el móvil del ataque.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+