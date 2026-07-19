Hombre es Atacado a Disparos Dentro de un Motel en Veracruz; Autoridades Investigan

En Cosoleacaque, al sur de Veracruz un hombre fue víctima de una violenta agresión al interior de un motel ubicado en la colonia Agustín Melgar quien fue trasladado de emergencia a un hospital con lesiones de gravedad, por lesiones de arma de fuego,

Paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja acudieron como primeros respondientes al sitio para valorar a la persona herida y brindarle los primeros auxilios, posteriormente a la revisión se optó por trasladarlo de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada, donde al momento su estado de salud es reportado como grave.

Las averiguaciones de este hecho violento aún se siguen realizando por parte de las autoridades, quienes al momento del reporte se movilizaron al punto del ataque para tomar conocimiento.

Se informó que se dispuso un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones, y en las zonas aledañas para intentar dar con él o los agresores que efectuaron este ataque armado al interior de un motel en Cosoleacaque, esto al sur de la entidad veracruzana.

Se espera que en próximas horas sean las autoridades quienes amplíes los detalles acerca de lo sucedido luego de recabar indicios en el lugar de los hechos y de realizar las primeras averiguaciones. Aún se desconoce la identidad de la víctima, así como el móvil del ataque no ha sido confirmado por las autoridades.

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