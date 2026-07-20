Localizan a Mujer Sin Vida Sobre Callejones de Colonia Sierra Ventana en Monterrey, NL

El cuerpo de una mujer fue localizado en los callejones de la colonia Sierra Ventana, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron reprotados durante la tarde de este domingo 19 de julio, luego de que vecinos se percataran de la presencia de esta persona sin vida.

A este punto llegaron elementos de Fuerza Civil, quienes al confirmar la presencia de este cuerpo, de inmediato se acordonó el área para comenzar con las investigaciones correspondientes. Al sitio también llegaron autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para comenzar a recabar la información necesaria, además de entrevistar a vecinos.

Hasta el momento la mujer fallecida no ha sido identificada, por lo que se espera que sean en las próximas horas que se den más detalles. Agentes de investigación informaron que el cuerpo presentaba huellas de violencia, por lo que ya se analiza si habría sido asesinada en ese lugar.

Localizan restos humanos en San Pedro 400

Un hecho similiar ocurrió el pasado viernes 17 de julio en la colonia San Pedro 400, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lugar donde fueron localizados restos humanos. Fueron vecinos de este punto quienes habrían reportado a las autoridades sobre este hallazgo.

El hecho fue reportado apenas unos días de que en ese mismo lugar habrían sido localizados más restos humanos. Autoridades señalaron que en esa ocasión, fue localizado un cráneo; que tras ser analizado, se confirmó que ya contaba con varios años de antigüedad.