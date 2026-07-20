Seguridad

Localizan a Mujer Sin Vida Sobre Callejones de Colonia Sierra Ventana en Monterrey, NL

Autoridades ya investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer en la colonia Sierra Ventana

Fuerza CivilAutoridades resguardaron el área donde fue localizado el cuerpo de la mujer. Foto: N+

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Encuentran a mujer sin vida en Sierra Ventana, Monterrey. Autoridades investigan el caso y buscan identificar a la víctima.

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