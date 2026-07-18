Seguridad

Encuentran Restos Óseos en Parque de San Pedro 400 en Nuevo León

Movilización policiaca se registró tras el hallazgo de restos óseos en un parque de la colonia San Pedro 400, en San Pedro. Autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones.

Moviliza Hallazgo de Restos Humanos en San Pedro 400Foto: N+

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Restos humanos en San Pedro 400 movilizan a la policía por segunda vez este mes. Vecinos encuentran huesos en el parque. La zona sigue bajo investigación. ¿Qué revelarán los peritajes?

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