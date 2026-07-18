Encuentran Restos Óseos en Parque de San Pedro 400 en Nuevo León

Un nuevo hallazgo de restos humanos provocó una intensa movilización de autoridades la tarde de este viernes 17 de julio en la colonia San Pedro 400, en el municipio de San Pedro Garza García. Cabe destacar que en este mismo sitio ya se habían encontrado restos humanos el pasado 8 de julio.
La tarde de este viernes 17 de julio, alrededor de las 5:00 de la tarde, se registró una intensa movilización policiaca tras el reporte del hallazgo de restos óseos en la colonia San Pedro 400, en el municipio de San Pedro Garza García. De acuerdo con la información preliminar, fueron vecinos del sector quienes, al caminar por un parque ubicado en el cruce de las calles Azufre y Aluminio, observaron diversos huesos entre la vegetación, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades mediante una llamada a los números de emergencia.
Este nuevo reporte ocurre apenas unos días después de que, el pasado 8 de julio, también fueran localizados restos humanos en el mismo punto. En aquella ocasión, poco después de la 1:00 de la tarde, vecinos de la colonia alertaron a las autoridades tras encontrar huesos, entre ellos un cráneo, lo que originó una movilización similar. Posteriormente, las autoridades establecieron que los restos localizados en ese primer hallazgo tenían varios años de antigüedad.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si los restos encontrados este viernes corresponden al hallazgo realizado días atrás o si pertenecen a otra persona. La zona permanece bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones y se realizan los peritajes correspondientes para determinar el origen de los restos humanos localizados.