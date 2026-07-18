¿Querétaro vs América Va Gratis en TV Abierta? Dónde Ver Transmisión del Partido de Liga MX 2026

Este fin de semana es el regreso del futbol mexicano y si aún no sabes a qué hora ni en qué canal juega el Querétaro vs América, acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del partido correspondiente a la Jornada 1 de la Liga MX Apertura 2026, pues al parecer hay que buscar alternativas a la TV abierta.

Ante la falta de refuerzos para Guillermo Almada, las Águilas juegan este sábado con cuadro alterno debido a las bajas de los jugadores que disputaron el Mundial 2026 con sus respectivas selecciones. Además, Alejandro Zendejas estará fuera varias semanas. Además, para que no te pierdas los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX 2026, en una nota ya te dejamos fechas y horarios de todos los juegos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Club América Presenta a Guillermo Almada como su Nuevo Técnico

¿A qué hora juega el América vs Querétaro por la Liga MX 2026?

Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 21:10 horas (9:10 de la noche, tiempo del centro de México) de este sábado 18 de julio. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Corregidora, recinto que se ubica en el estado de Querétaro.

Para este partido, el equipo azulcrema no va a poder contar con Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres ni Israel Reyes, pues recién concentraron con el plantel después de su participación en la Copa del Mundo. Zendejas también está descartado por una operación que se realizó.

¿Transmisión del Querétaro vs América pasa por un canal gratis?

El partido de la Liga MX 2026 no se va a poder ver por TV abierta en vivo, pues el juego solamente va a estar disponible por un canal de televisión de paga.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Querétaro vs América en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores. Los aficionados que vivan en los Estados Unidos van a poder disfrutar de la transmisión en directo, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido, a través de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solamente para territorio estadounidense.

¿Dónde ver Querétaro vs América en vivo gratis?

El partido de los Gallos y las Águillas va a estar disponible en vivo online gratis a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del Querétaro vs América.

AO