Futbol

¿Querétaro vs América Va Gratis en TV Abierta? Dónde Ver Transmisión del Partido de Liga MX 2026

Checa a qué hora y en qué canal juega el América vs Querétaro este sábado 18 de julio, así sabrás dónde ver el partido de la Liga MX Apertura 2026.

Transmisión del Querétaro vs América pasa por TV abierta gratis dónde ver transmisión del partido de Liga MX 2026El partido del América contra Querétaro va a ser difícil de ver en vivo este sábado. Foto: Getty

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