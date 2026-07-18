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¿Vozinha Tiene Nuevo Equipo? Portero Sorpresa del Mundial 2026 Negocia con Club de Sudamérica

El portero de 40 años mantiene conversaciones para incorporarse a un equipo de la Liga de Primera de Chile

El portero Vozinha, de Cabo Verde. Foto: ReutersEl portero Vozinha, de Cabo Verde. Foto: Reuters

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