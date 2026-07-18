¿Vozinha Tiene Nuevo Equipo? Portero Sorpresa del Mundial 2026 Negocia con Club de Sudamérica

El arquero Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial de 2026 con la selección de Cabo Verde, podría estar cerca de definir su futuro. Luego de convertirse en uno de los jugadores más queridos del torneo por sus actuaciones bajo los tres postes, el veterano guardameta ya negocia con un club de Sudamérica para continuar su carrera.

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el portero de 40 años mantiene conversaciones para incorporarse a un equipo de la Liga de Primera de Chile. El comunicador informó que las negociaciones se encuentran en marcha.

¿Con qué equipo negocia Vozinha tras el Mundial 2026?

Según la información difundida por Fabrizio Romano, Vozinha y el club chileno Colo Colo están negociando tras el envío de una propuesta inicial a la que el entorno del guardameta, posteriormente, respondió.

El club sudamericano está en busca de un guardameta, y entre sus opciones también figura el uruguayo Santiago Mele. Por su parte, Vozinha también cuenta con otras ofertas de Sudamérica.

Vozinha se convirtió en una de las figuras del Mundial 2026

Aunque Cabo Verde fue eliminado en los dieciseisavos de final frente a Argentina, Vozinha fue una de las grandes sorpresas del torneo. Sus espectaculares atajadas y su liderazgo ayudaron a que la selección africana firmara una participación histórica y despertaron el interés de clubes de distintas ligas.

El experimentado guardameta también fue relacionado con un posible interés del Inter Miami; sin embargo, la opción más avanzada en este momento apunta al futbol chileno, donde tendría la oportunidad de disputar una nueva etapa de su carrera.

Mientras continúan las negociaciones, Vozinha sigue sin equipo, aunque todo apunta a que su próximo destino estaría en Sudamérica, en un movimiento que podría concretarse en los próximos días si las conversaciones llegan a buen puerto.

AMP