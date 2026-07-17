Francia vs Inglaterra: ¿Se Suspende el Partido del Tercer Lugar del Mundial 2026 por Mal Clima?

Francia e Inglaterra disputarán este sábado el partido por el tercer lugar en el Mundial 2026. Se trata de un premio de consolación, luego de que ambas escuadras fueron eliminadas en semifinales, así que buscarán despedirse de la mejor manera. Por eso te presentamos los detalles, así como las condiciones climáticas y si estas pueden influir en el desarrollo del juego.

Inglaterra tocó el boleto a la final con la punta de los dedos. Ganaba 1-0 contra Argentina en el minuto 85, antes de que Enzo Fernández y Lautaro Martínez lograrán una voltereta épica para dejar el marcador final en 2-1 a favor de la Albiceleste.

Luego de la amarga derrota, el entrenador Thomas Tuchel, muy criticado en Inglaterra por su planteamiento ultradefensivo ante Argentina, dijo que el ánimo de los futbolistas no era el mejor antes del juego por la tercera plaza: "Nadie de estos jugadores, nadie de los jugadores franceses, quiere jugar en este partido".

Su contraparte, Didier Deschamps declaró que no era lo óptimo pero que sus pupilos quieren el tercer puesto: "No tenemos el partido que queríamos, pero hay un deber cuando uno lleva esta camiseta. Hay una responsabilidad respecto a millones de franceses y francesas que nos apoyan, que han vibrado de emoción y que también han sufrido decepciones".

Francia era la favorita para levantar el trofeo de campeón y llevaba un paso arrollador, hasta que fue anulada por España en la semifinal y cayó 2-0 luego de una pobre exhibición.

Así que este sábado en Miami, Francia e Inglaterra pelean por el tercer lugar. Y además Kylian Mbappé buscará marcar más goles para quedarse con el premio al mejor artillero de la Copa del Mundo: lleva 8 y está empatado con el argentino Lionel Messi, quien jugará la final ante España.

También compiten por el Botín de Oro los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham, ambos con 6 anotaciones, aunque deberán marcar varios tantos para aspirar al título de goleo.

Francia vs Inglaterra: ¿Afectará el clima el desarrollo del partido del tercer lugar del Mundial 2026?

El partido Francia vs Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 se jugará este sábado 18 de julio en el Estadio Sede Miami y los servicios meteorológicos prevén temperaturas que rondarán los 32 grados centígrados.

Aunque se reporta que habrá cielo parcialmente nublado, Miami es un escenario exigente por el calor húmedo del verano.

Las probabilidades de lluvias ligeras a la hora del partido están entre el 10 y el 15 por ciento, así que no hay riesgo de que puedan registrarse tormentas eléctricas. Por lo tanto, los protocolos de la FIFA difícilmente se aplicarán durante los 90 minutos de juego.

La cita para que ruede la pelota en el partido Francia vs Inglaterra, por el tercer lugar del Mundial 2026, es este sábado 18 de julio a las 13:00 horas en el Estadio Sede Miami, en Florida, Estados Unidos.

Con información de N+