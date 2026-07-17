Deportes

Francia vs Inglaterra: ¿Se Suspende el Partido del Tercer Lugar del Mundial 2026 por Mal Clima?

Francia se enfrentará a Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026. Estos son los detalles del clima en Miami y si pueden afectar el desarrollo del partido

Francia e Inglaterra se enfrentaron en Qatar 2002 y se vuelven a ver las caras en el Mundial 2026Francia e Inglaterra se enfrentaron en Qatar 2002 y se vuelven a ver las caras en el Mundial 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Se suspende el partido Francia vs Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026? Descubre cómo el clima en Miami podría afectar el juego este sábado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+