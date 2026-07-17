Seguridad

Buscan en EUA a Dos Personas Presuntamente Arrastradas por Arroyo en Nogales, Sonora

Dos personas se encuentran desaparecidas luego de presuntamente ser arrastradas por la corriente tras las intensas lluvias registradas el jueves en Nogales, Sonora.

Dos Personas se Encuentran Desaparecidas Presuntamente Arrastradas por la Corriente en NogalesDos Personas se Encuentran Desaparecidas Presuntamente Arrastradas por la Corriente en Nogales. Foto: Bomberos Nogales

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Urgente: Dos personas desaparecidas tras ser arrastradas por la corriente en Nogales. Operativo binacional en marcha para localizarlas. Conoce más sobre los rescates en la zona.

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