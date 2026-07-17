Buscan en EUA a Dos Personas Presuntamente Arrastradas por Arroyo en Nogales, Sonora

Dos personas desaparecidas dejaron las intensas lluvias registradas el jueves en Nogales, además de diversos rescates realizados por corporaciones de emergencia.



Este viernes, autoridades de México y Estados Unidos mantienen un operativo binacional en la zona de Río Rico, Arizona, para localizar a un hombre y una mujer que presuntamente fueron arrastrados por la corriente desde territorio sonorense.



En las labores de búsqueda participan elementos de Río Rico Fire, 16 integrantes del Departamento de Bomberos de Nogales y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, quienes recorren el cauce del arroyo luego de que una primera búsqueda realizada la tarde noche del jueves no arrojó resultados. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las personas desaparecidas.

Rescatan a joven motociclista que fue arrastrado por la corriente

Durante la contingencia, agentes de Tránsito Municipal rescataron a un joven motociclista de 19 años que fue arrastrado por la corriente al intentar cruzar una zona inundada sobre la avenida Tecnológico. El joven logró sujetarse de unos tubos de contención hasta que fue auxiliado por los oficiales Jesús Félix Camacho y Ricardo Arturo Gil Pérez, quienes también recuperaron la motocicleta.

Taxista rescatado luego de que la corriente arrastrara la unidad que conducía

Asimismo, un taxista fue rescatado luego de que la unidad que conducía fuera arrastrada por la corriente del arroyo Mascareñas, a la altura del fraccionamiento Romanza. El conductor fue puesto a salvo, mientras que el vehículo permaneció dentro del cauce.



Como parte de las acciones preventivas, antes del inicio de las lluvias elementos de Bomberos y Protección Civil recorrieron el embovedado y alcantarillas de la ciudad para retirar a personas y perritos en situación de calle que se encontraban en zonas de riesgo.