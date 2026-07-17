Seguridad

Sujeto Detenido por Amenazar a su Expareja Exigiendo que Regrese con Él en Hermosillo, Sonora

Dos hombres fueron detenidos por el delito de violencia familiar en contra de sus exparejas en Hermosillo; Uno de ellos presuntamente la amenazó exigiendo que regresará con él.

Sujeto Detenido por Amenazar a su Expareja Exigiendo que Regrese con Él en Hermosillo, SonoraSujeto Detenido por Amenazar a su Expareja Exigiendo que Regrese con Él en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Violencia familiar en Hermosillo: dos hombres arrestados por amenazar a sus exparejas. Uno intentó agredir con una pala. Conoce los detalles de estos casos.

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