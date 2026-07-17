Sujeto Detenido por Amenazar a su Expareja Exigiendo que Regrese con Él en Hermosillo, Sonora

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal en distintos sectores de Hermosillo, luego de ser señalados por presuntos actos de violencia familiar en contra de sus exparejas, quienes denunciaron amenazas de muerte e intentos de agresión.



El primer caso ocurrió en el poblado Miguel Alemán, en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Alicia Arellano Tapia, en la colonia Pueblo Nuevo, donde una mujer de 32 años solicitó el apoyo de los agentes y acusó a José Miguel "N", de 30 años, de amenazarla de muerte y exigirle que regresara con él.



La afectada señaló que, al negarse, el hombre intentó agredirla con una pala, a ella y a su hija de 13 años, por lo que el presunto agresor fue arrestado por los policías municipales.

Hombre detenido por presuntamente amenazar de muerte a su expareja

En un segundo hecho, registrado en un domicilio de la calle Vergel, en la colonia La Cholla, una mujer de 37 años denunció a su expareja, José "N", de 43 años.



La víctima manifestó que el hombre la insultó, la amenazó de muerte e intentó golpearla, por lo que pidió ayuda al número de emergencias 9-1-1 para su posterior detención.