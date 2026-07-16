Hombre Resulta Lesionado a Balazos tras Ataque Armado al Sur de Hermosillo, Sonora

Un hombre de 51 años resultó lesionado a balazos tras un ataque armado la noche del miércoles en la colonia Akiwiki, al sur de Hermosillo, Sonora.

Hombre Resulta Lesionado a Balazos tras Ataque Armado al Sur de Hermosillo, SonoraHombre Resulta Lesionado a Balazos tras Ataque Armado al Sur de Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Ataque armado en Hermosillo deja a un hombre de 51 años herido. La víctima ecibió disparos tras presuntas amenazas por venta de narcóticos. Autoridades investigan.

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