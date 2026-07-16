Hombre Resulta Lesionado a Balazos tras Ataque Armado al Sur de Hermosillo, Sonora

Un hombre de 51 años resultó lesionado tras ser atacado a balazos la noche del miércoles en la colonia Akiwiki, al sur de Hermosillo, luego de que tres sujetos armados le dispararan en repetidas ocasiones.



De acuerdo con el reporte oficial, la agresión ocurrió a las 19:44 horas sobre la calle Nevado de Colima, en las faldas del cerro de dicho sector, donde la víctima fue identificada como José Emilio “N”, de 51 años, quien sufrió heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

El hombre presuntamente habría recibido amenazas de muerte por la venta de narcóticos

Testigos indicaron a las autoridades que tres hombres llegaron al sitio armados y abrieron fuego de manera directa contra el afectado para posteriormente darse a la fuga sin ser detenidos.



Asimismo, señalaron a las autoridades que José Emilio era consumidor de la droga sintética conocida como cristal y que presuntamente había recibido amenazas de muerte relacionadas con la venta de narcóticos.



Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables, mientras que el afectado fue trasladado a un hospital por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM.