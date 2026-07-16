Balacera en Tepito Hoy: Ataque Armado Deja al Menos 3 Heridos en la Colonia Morelos, CDMX

Una balacera en Tepito provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; hay varios heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando los elementos de seguridad fueron alertados por disparos de arma de fuego en inmediaciones de las calles Jesús Carranza y Matamoros.

Al lugar llegaron de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para verificar la situación. Ahí encontraron a al menos tres personas heridas.

¿Qué pasó en Tepito hoy 16 de julio de 2026?

Una vez de brindar los primeros auxilios a las personas lesionadas, los oficiales solicitaron apoyo médico al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes se desplazaron hasta la zona comercial de Tepito.

Los paramédicos revisar el estado de salud de dos mujeres y un hombre, quienes presentaron impactos por arma de fuego. De manera preliminar se sabe que una las mujeres se encontraba en silla de ruedas, mientras que otra recibió un balazo en el tobillo. En tanto, el hombre fue baleado en el pecho, a la altura de las costillas.

Debido a la gravedad de las lesiones, las tres personas fueron trasladadas al Hospital Balbuena, para recibir atención de urgencia.

Los testigos refirieron que las víctimas se encontraban en un inmueble marcado con el #57 de la calle Jesús Carranza, en Tepito, cuando fueron atacados a balazos.

Las autoridades realizan diversas diligencias en las inmediaciones del corredor comercial con la finalidad de hallar más pistas que ayuden a esclarecer el caso y dar con los presuntos responsables.

Hasta el momento se desconocen los motivos de la balacera en Tepito hoy 16 de julio de 2026, no obstante, una de las líneas de investigación refiere a una agresión directa; los sospechosos escaparon en motocicleta.

Agreden a policías en operativo

Luego de esta agresión armada, se desplegó un operativo en los alrededores de la colonia Morelos para ubicar a los presuntos implicados. Durante una revisión de rutina a motociclistas en la calle Peralvillo y el Eje 1 Norte, elementos de la SSC fueron agredidos por un conductor.

Debido a que se tornó violento, los agentes solicitaron refuerzos y finalmente lo trasladaron ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

EPP