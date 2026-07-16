Balacera en Tepito Hoy: Ataque Armado Deja al Menos 3 Heridos en la Colonia Morelos, CDMX

Una balacera en la colonia Morelos dejó varias personas lesionadas y provocó una intensa movilización de servicios de emergencia

Una balacera en Tepito dejó varias personas lesionadas en la colonia MorelosFoto: Cuartoscuro
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